      четвъртък, 25.09.25
          Тръмп говори за „троен саботаж“ в сградата на ООН

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за разследване на това, което той нарече „троен саботаж“, след като ескалатор, аутокю и озвучителната система се повредиха преди негово изказване в сградата на ООН.

          „Това не беше съвпадение, това беше троен саботаж в ООН,“
          написа Тръмп в Truth Social.

          „Изпращам копие от това писмо до генералния секретар и настоявам за незабавно разследване.“

          На 23 септември американският президент произнесе остра и саркастична реч пред Общото събрание на ООН, в която атакува европейските държави, миграционната политика, покупките на руска енергия от Европа и самата организация.

          Тръмп разказа как е попаднал на повреден ескалатор и неработещо аутокю в сградата на ООН, използвайки случая като метафора за институция, която:

          „има огромен потенциал, но дори не се доближава да го реализира.“

          По думите му, всичко, което ООН прави, е да пише „много строги писма“, но:

          „Празните думи не спират войни.“

