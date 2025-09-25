Тръмп говори за „троен саботаж“ в сградата на ООН

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за разследване на това, което той нарече „троен саботаж“, след като ескалатор, аутокю и озвучителната система се повредиха преди негово изказване в сградата на ООН.

„Това не беше съвпадение, това беше троен саботаж в ООН,“

написа Тръмп в Truth Social.

„Изпращам копие от това писмо до генералния секретар и настоявам за незабавно разследване."

На 23 септември американският президент произнесе остра и саркастична реч пред Общото събрание на ООН, в която атакува европейските държави, миграционната политика, покупките на руска енергия от Европа и самата организация.

Тръмп разказа как е попаднал на повреден ескалатор и неработещо аутокю в сградата на ООН, използвайки случая като метафора за институция, която:

„има огромен потенциал, но дори не се доближава да го реализира.“

По думите му, всичко, което ООН прави, е да пише „много строги писма“, но: