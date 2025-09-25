Тренд: При избори днес осем партии влизат в парламента

Политическата картина в България остава относително стабилна, показват последните данни на социологическата агенция „Тренд“, изготвени по поръчка на „24 часа“. Изследването е проведено в периода 13–20 септември 2025 г. сред 1004 пълнолетни граждани чрез интервюта „лице в лице“ с таблет.
Институции с ниско доверие
Доверието към ключовите институции не бележи съществена промяна спрямо предходните месеци. Народното събрание продължава да е на дъното с едва 15% положителна оценка срещу 77% отрицателни.
Правителството също губи доверие – само 23% от анкетираните го одобряват, докато негативните оценки нарастват постепенно и през септември достигат 66%. Президентът получава балансирани оценки – 43% положителни и 44% отрицателни.
Електорални нагласи
ГЕРБ запазва лидерската позиция с 26.4% от гласуващите. За второто място се съревновават три почти изравнени формации:
По-надолу в подреждането остават БСП-ОЛ със 7.2%, МЕЧ с 6.5% и ИТН с 5.7%. Партия „Величие“ е близо до 4-процентната бариера (4.1%), докато АПС остава трайно под нея с 2.5%.
Активност и очаквания
48% от анкетираните заявяват, че биха гласували, ако изборите се проведат днес. Това се равнява на около 2.64 млн. избиратели.
В същото време преобладават песимистичните нагласи за бъдещето. Само 18% вярват, че икономическата ситуация в страната ще се подобри през следващата година, а 38% очакват влошаване – най-високият негативен дял от началото на 2025 г.
По отношение на личното благосъстояние оптимистите са едва 17%, докато 31% се опасяват от спад в доходите си.
Какво казват платените пропагандатори на Шайката от „Тренд“ и „Мяра“ няма никакво значение. Според независимата агенция „ЕРА“ в следващия парламент влизат:
1. ГЕРБ
2. ПП/ДБ
3. ДПС-НН
4. Възраждане и
5. МЕЧ (малко над чертата).
Около чертата е БСП, а под нея са ИТН, АПС и Величие.
Одобрението за Радев е 23%, а неодобрението 65%.
Нерде Ямбол, нерде Стамбол…
