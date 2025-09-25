НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Тренд: При избори днес осем партии влизат в парламента

          28
          524
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Политическата картина в България остава относително стабилна, показват последните данни на социологическата агенция „Тренд“, изготвени по поръчка на „24 часа“. Изследването е проведено в периода 13–20 септември 2025 г. сред 1004 пълнолетни граждани чрез интервюта „лице в лице“ с таблет.

          - Реклама -

          Институции с ниско доверие

          Доверието към ключовите институции не бележи съществена промяна спрямо предходните месеци. Народното събрание продължава да е на дъното с едва 15% положителна оценка срещу 77% отрицателни.

          Правителството също губи доверие – само 23% от анкетираните го одобряват, докато негативните оценки нарастват постепенно и през септември достигат 66%. Президентът получава балансирани оценки – 43% положителни и 44% отрицателни.

          Благомир Коцев пред Politico: Заплашиха ме, че ще свърша като… Благомир Коцев пред Politico: Заплашиха ме, че ще свърша като…

          Електорални нагласи

          ГЕРБ запазва лидерската позиция с 26.4% от гласуващите. За второто място се съревновават три почти изравнени формации:

          • „Възраждане“ – 13.9%
          • ДПС – Ново начало – 13.5%
          • „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 13.3%

          По-надолу в подреждането остават БСП-ОЛ със 7.2%, МЕЧ с 6.5% и ИТН с 5.7%. Партия „Величие“ е близо до 4-процентната бариера (4.1%), докато АПС остава трайно под нея с 2.5%.

          Активност и очаквания

          48% от анкетираните заявяват, че биха гласували, ако изборите се проведат днес. Това се равнява на около 2.64 млн. избиратели.

          В същото време преобладават песимистичните нагласи за бъдещето. Само 18% вярват, че икономическата ситуация в страната ще се подобри през следващата година, а 38% очакват влошаване – най-високият негативен дял от началото на 2025 г.

          По отношение на личното благосъстояние оптимистите са едва 17%, докато 31% се опасяват от спад в доходите си.

          Политическата картина в България остава относително стабилна, показват последните данни на социологическата агенция „Тренд“, изготвени по поръчка на „24 часа“. Изследването е проведено в периода 13–20 септември 2025 г. сред 1004 пълнолетни граждани чрез интервюта „лице в лице“ с таблет.

          - Реклама -

          Институции с ниско доверие

          Доверието към ключовите институции не бележи съществена промяна спрямо предходните месеци. Народното събрание продължава да е на дъното с едва 15% положителна оценка срещу 77% отрицателни.

          Правителството също губи доверие – само 23% от анкетираните го одобряват, докато негативните оценки нарастват постепенно и през септември достигат 66%. Президентът получава балансирани оценки – 43% положителни и 44% отрицателни.

          Благомир Коцев пред Politico: Заплашиха ме, че ще свърша като… Благомир Коцев пред Politico: Заплашиха ме, че ще свърша като…

          Електорални нагласи

          ГЕРБ запазва лидерската позиция с 26.4% от гласуващите. За второто място се съревновават три почти изравнени формации:

          • „Възраждане“ – 13.9%
          • ДПС – Ново начало – 13.5%
          • „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 13.3%

          По-надолу в подреждането остават БСП-ОЛ със 7.2%, МЕЧ с 6.5% и ИТН с 5.7%. Партия „Величие“ е близо до 4-процентната бариера (4.1%), докато АПС остава трайно под нея с 2.5%.

          Активност и очаквания

          48% от анкетираните заявяват, че биха гласували, ако изборите се проведат днес. Това се равнява на около 2.64 млн. избиратели.

          В същото време преобладават песимистичните нагласи за бъдещето. Само 18% вярват, че икономическата ситуация в страната ще се подобри през следващата година, а 38% очакват влошаване – най-високият негативен дял от началото на 2025 г.

          По отношение на личното благосъстояние оптимистите са едва 17%, докато 31% се опасяват от спад в доходите си.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Ще бъдат обсъдени предложения за нови професионални квалификации за педагозите

          Новинарски Екип -
          Държавата в търсене на решение за проблема с недостига на специалисти в яслите и детските градини.
          Общество

          Невероятно: Откриха гроб на християнски мъченик с обърнат череп на Перперикон

          Никола Павлов -
          Археолозите на Перперикон разкриха каменен саркофаг с костни останки, за които се предполага, че принадлежат на християнски мъченик. Находката е открита в некропола на...
          Политика

          Подробности за проваления кворум в Народното събрание

          Камелия Григорова -
          Парламентът за втори пореден ден блокира работа заради липса на кворум. Председателят на НС Наталия Киселова закри заседанието с думите: „Виждам, че има кворум,...

          28 КОМЕНТАРА

          13. ЕВРО КОМ, напишете,че това е виц, защото иначе се получава така, както правят другите ( кафявите) телевизий , които вече почти никой не гледа.
            Тоест,пада ви имиджът и се превръщате в една телевизия,която под някаква форма на КЕШ , пускате лъжлива информация и отправяте заблуди към обществото.
            Засрамете се ⚠️

          17. За Има такова начало (ИТН) и бсп-ново начало предателите кой ще гласува не разбирам !??

          24. „България е държава по форма, но не и по съдържание – защото когато юристите масово произвеждат несправедливост, държавността се превръща в обвивка без истина и съвест.“
            „Държава по форма, престъпление по съдържание.“
            „Когато законът ражда несправедливост – държавата е само фасада.“
            „Без истина и съвест няма държавност, има само обвивка.“

          25. Какво казват платените пропагандатори на Шайката от „Тренд“ и „Мяра“ няма никакво значение. Според независимата агенция „ЕРА“ в следващия парламент влизат:
            1. ГЕРБ
            2. ПП/ДБ
            3. ДПС-НН
            4. Възраждане и
            5. МЕЧ (малко над чертата).
            Около чертата е БСП, а под нея са ИТН, АПС и Величие.
            Одобрението за Радев е 23%, а неодобрението 65%.
            Нерде Ямбол, нерде Стамбол…

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions