Убийството в Монтана: Шокиращи подробности по случая

Окръжната прокуратура в Монтана разследва умишлено убийство на 43-годишния Р.Д.П. от село Дългоделци, община Якимово.
Тялото на мъжа е намерено в близост до гробищния парк на селото със следи от насилие и тежка черепно-мозъчна травма. По гробовете в района са открити и кървави следи, а жертвата е била разсъблечена.
Разследването се води по член 115 от Наказателния кодекс. Работят екипи от Районното управление на МВР – Лом, криминалисти и експерти от Дирекцията на националната полиция под ръководството на прокуратурата. Назначени са съдебно-медицинска експертиза, ДНК-анализ и редица други експертизи.
Убитият е бил познат на полицията, употребявал е наркотици и е живеел с родителите си в селото. Не е бил женен и не се е занимавал с бизнес.
