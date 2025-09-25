НА ЖИВО
      четвъртък, 25.09.25
          Убийството в Монтана: Шокиращи подробности по случая

          Камелия Григорова
          Окръжната прокуратура в Монтана разследва умишлено убийство на 43-годишния Р.Д.П. от село Дългоделци, община Якимово.

          Тялото на мъжа е намерено в близост до гробищния парк на селото със следи от насилие и тежка черепно-мозъчна травма. По гробовете в района са открити и кървави следи, а жертвата е била разсъблечена.

          Разследването се води по член 115 от Наказателния кодекс. Работят екипи от Районното управление на МВР – Лом, криминалисти и експерти от Дирекцията на националната полиция под ръководството на прокуратурата. Назначени са съдебно-медицинска експертиза, ДНК-анализ и редица други експертизи.

          „До момента няма задържан или заподозрян. Вероятно става въпрос за сбиване, свързано с наркотици, но това е само хипотеза, която тепърва ще се изяснява“, съобщи наблюдаващият прокурор Олег Димитров.

          Убитият е бил познат на полицията, употребявал е наркотици и е живеел с родителите си в селото. Не е бил женен и не се е занимавал с бизнес.

