Украйна свали руски изтребител Су-34 в Запорожка област

Украинските сили са свалили руски изтребител-бомбардировач Су-34 в ранните часове на 25 септември, докато самолетът е атакувал град Запорожие.
По информация на военновъздушните сили на Украйна, ударът е бил нанесен около 4:00 ч. местно време в запорожкия сектор на фронта. Самолетът е извършвал атака с управляеми авиационни бомби, когато е бил поразен.
Су-34 е изтребител-бомбардировач със среден радиус на действие, разработен още през съветския период. Украйна вече е съобщавала за успешни удари срещу подобни самолети както във въздушни боеве, така и при атаки по руски военни летища.
През пролетта и лятото на 2025 г. Русия значително увеличи въздушните си атаки срещу Украйна, а според експерти се очаква интензитетът да нарасне още през зимните месеци с удари по енергийната инфраструктура на Киев.
