НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украйна свали руски изтребител Су-34 в Запорожка област

          28
          277
          Снимка: Телеграм
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Украинските сили са свалили руски изтребител-бомбардировач Су-34 в ранните часове на 25 септември, докато самолетът е атакувал град Запорожие.

          - Реклама -

          По информация на военновъздушните сили на Украйна, ударът е бил нанесен около 4:00 ч. местно време в запорожкия сектор на фронта. Самолетът е извършвал атака с управляеми авиационни бомби, когато е бил поразен.

          Су-34 е изтребител-бомбардировач със среден радиус на действие, разработен още през съветския период. Украйна вече е съобщавала за успешни удари срещу подобни самолети както във въздушни боеве, така и при атаки по руски военни летища.

          През пролетта и лятото на 2025 г. Русия значително увеличи въздушните си атаки срещу Украйна, а според експерти се очаква интензитетът да нарасне още през зимните месеци с удари по енергийната инфраструктура на Киев.

          Украинските сили са свалили руски изтребител-бомбардировач Су-34 в ранните часове на 25 септември, докато самолетът е атакувал град Запорожие.

          - Реклама -

          По информация на военновъздушните сили на Украйна, ударът е бил нанесен около 4:00 ч. местно време в запорожкия сектор на фронта. Самолетът е извършвал атака с управляеми авиационни бомби, когато е бил поразен.

          Су-34 е изтребител-бомбардировач със среден радиус на действие, разработен още през съветския период. Украйна вече е съобщавала за успешни удари срещу подобни самолети както във въздушни боеве, така и при атаки по руски военни летища.

          През пролетта и лятото на 2025 г. Русия значително увеличи въздушните си атаки срещу Украйна, а според експерти се очаква интензитетът да нарасне още през зимните месеци с удари по енергийната инфраструктура на Киев.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Румен Овчаров: Военните разходи могат да натежат сериозно върху България

          Ирина Илиева -
          В предаването „Контра“ с водещ Страхил Ангелов, Румен Овчаров обсъди темата за цената на войната в Украйна и мястото на България сред страните, които...
          Общество

          Дания: Разследваме евентуално руско вмешателство относно дроновете над Копенхаген

          Никола Павлов -
          Летището в Копенхаген остана блокирано за четири часа, а над 100 полета бяха отменени заради навлизане на дронове във въздушното пространство. Датските власти все...
          Война

          Поредно нападение: Израелски дрон удари силите на ООН в Ливан

          Никола Павлов -
          Израелски дрон падна в главния щаб на Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ), без да причини жертви, съобщиха военните части на международната организация,...

          28 КОМЕНТАРА

          4. Georgi Veselinov Айде, бЕгай веКе, че стана и смешен и жалък едновременно! Виж се, че си единствен в коментарите, с гладък мозък!

          12. С прашка ли? Горките хора/украинците/умират заради един наркоман воден от алчност и чужди интереси.Трябва войниците да се вдигнат на бунт и към Киев

          13. Украйна е пътник, не го казвам с подигравка, а като факт. Ще ѝ викаме бившата Украйна на тази територия

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions