ВАС отказа предложението на Съдийската колегия да си избере нов временен председател

Съдиите от Върховния административен съд (ВАС) с 90 гласа „за“ и 3 „против“ решиха да отклонят предложението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за определяне на нов изпълняващ функциите (и.ф.) административен ръководител – председател на ВАС.

Мотиви на съдиите

Пленумът беше свикан след решение на Съдийската колегия от 15 юли 2025 г., с което се искаше от ВАС да предложи и.ф. председател.

Съдиите обаче подчертаха, че според чл. 119, ал. 2 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) техните правомощия се свеждат до:

изслушване на кандидатите за председател;

изразяване на становище по кандидатурите.

ВАС няма правомощия да определя временно изпълняващ длъжността ръководител. Това е изцяло в компетентността на ВСС, който трябва да назначи и.ф. председател.

Правната рамка

чл. 173, ал. 15 от ЗСВ : при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата се определя временно изпълняващ функциите ръководител.

: при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата се определя временно изпълняващ функциите ръководител. Това правомощие е изключително на Съдийската колегия на ВСС, а не на Пленума на ВАС.

Контекст

Решението на ВАС идва в момент, когато в съдебната система текат паралелни дискусии и за други ключови постове – вчера Прокурорската колегия потвърди, че Борислав Сарафов остава и.ф. главен прокурор.