Вашингтон затяга тона към Москва: Тръмп губи търпение

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че президентът Доналд Тръмп започва да губи търпение спрямо Русия на фона на застоя в дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

„Президентът смята, че руснаците не правят достатъчно за постигане на мир. Ако те откажат да преговарят добросъвестно, за страната им ще стане много, много лошо", каза Ванс по време на посещение в Северна Каролина.

Малко по-рано Тръмп изненадващо промени позицията си, като заяви пред Общото събрание на ООН, че Украйна може да си върне всички територии, окупирани от Русия.

Сблъсък в кулоарите на ООН

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведе 50-минутна среща с руския си колега Сергей Лавров. Разговорът, описан от наблюдатели като остър сблъсък, се състоя в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Рубио настоя Москва да прекрати насилието и да предприеме „съдържателни стъпки“ към трайно решение на конфликта. Лавров отвърна, че предложенията на Киев и на някои европейски столици „само удължават войната и са неприемливи“.

Зеленски приветства, но предупреждава

Украинският президент Володимир Зеленски приветства новата линия на Тръмп, но подчерта, че само членството в НАТО не може да гарантира сигурността на Украйна.

„Международните институции са слаби и това безумие продължава. Дори в рамките на военен алианс няма автоматична гаранция за сигурност“, заяви Зеленски от трибуната на ООН.

Той допълни, че е провел „добра среща“ с Тръмп, въпреки че по-рано тази година двамата имаха напрегнат разговор във Вашингтон, когато американският президент остро разкритикува украинския лидер.