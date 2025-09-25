Вашингтон затяга тона към Москва: Тръмп губи търпение

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че президентът Доналд Тръмп започва да губи търпение спрямо Русия на фона на застоя в дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.
Малко по-рано Тръмп изненадващо промени позицията си, като заяви пред Общото събрание на ООН, че Украйна може да си върне всички територии, окупирани от Русия.
Сблъсък в кулоарите на ООН
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведе 50-минутна среща с руския си колега Сергей Лавров. Разговорът, описан от наблюдатели като остър сблъсък, се състоя в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.
Рубио настоя Москва да прекрати насилието и да предприеме „съдържателни стъпки“ към трайно решение на конфликта. Лавров отвърна, че предложенията на Киев и на някои европейски столици „само удължават войната и са неприемливи“.
Зеленски приветства, но предупреждава
Украинският президент Володимир Зеленски приветства новата линия на Тръмп, но подчерта, че само членството в НАТО не може да гарантира сигурността на Украйна.
Той допълни, че е провел „добра среща“ с Тръмп, въпреки че по-рано тази година двамата имаха напрегнат разговор във Вашингтон, когато американският президент остро разкритикува украинския лидер.
Тръмп. Ще. Го. Яде. Щом иска
КАПИТУЛАЦИЯТА!
– САЩ няма да изпращат войски или нещо друго в Украйна. Ще продаваме оръжия на ЕС, да го правят, каквото си искат, обяви американският финансов министър Скот Бесънт.
– Рубио и Лавров се срещнаха в Ню Йорк и декларираха, че двете държави ще следват курса от Аляска. Няма охлаждане в отношенията между САЩ и Русия, колкото и да им се иска на неолиберастите и техните манипулативни медии.
– Според английския „Телеграф“ именно в Аляска съдбата на узурпатора Зеленски е била решена. До края на годината в Украйна най-после ще се проведат свободни избори. Хиперактивен е Залужни, скритият фаворит на Вашинггон, който вече открито критикува режима на Кокаинчика и громи „контраофанзивата“ от 2023 г., както и операцията в Курск.
– 54% от англичаните искат оставката на Стармър, сочи изследване на „Телеграф“. Това е най-ниското ниво на одобрение за премиер след Втората световна война. Близо 60% от германците пък настояват канцлерът-хитлерист Мерц да напусне поста си. Главоломно се рутят стълбовете на розовия еврофашизъм. За ошамарения от жена си/мъжа си Макрон и неговия рейтинг няма смисъл да говорим…
– „The Telegraph“: „Тръмп си измива ръцете от войната в Украйна. Лондон, Берлин и Париж остават напълно сами“.
– В Чехия до месец на власт идва най-радикалният противник на урсулите – консерваторът суверенист Бабиш. Той застава плътно до Фицо и Орбан в отказа им да въоръжават Киев и да отделят 5% от БВП за нуждите на НАТО.
– 79% от населението в Източна Германия мечтае за…изграждане на нова стена, която да раздели страната на две. „Алтернатива за Германия“ гази управляващите във всички социологически сондажи.
– На този фон хотелиерът Бай Желязко се кълне във вечна вярност на украинизма, коалицията на неудачниците и коалицията за „спасяване на украинските деца“?! България вероятно ще остане последният бастион на соросоидо-кретенизма и хронифицираната русофобия. Ще плащама и най-скъпите репарации, както след всяка поредна национална катастрофа, в която заставаме срещу Русия…
– Днес аз и колегата Страхил Ангелов отиваме на гражданска инспекция в хотел „Хаяши“ на „Симеоновско шосе“ 4 в 18,30. Ще водим и строителни инженери, които да оценят реалната стойност на обекта.
Елате с нас – да видите и пипнете с ръце благоденствието на премиерското семейство насред водна криза, чудовищна инфлация и мрачни геополитически перспективи.
