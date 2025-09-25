НА ЖИВО
      четвъртък, 25.09.25
          Вашингтон затяга тона към Москва: Тръмп губи търпение

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че президентът Доналд Тръмп започва да губи търпение спрямо Русия на фона на застоя в дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

          „Президентът смята, че руснаците не правят достатъчно за постигане на мир. Ако те откажат да преговарят добросъвестно, за страната им ще стане много, много лошо“, каза Ванс по време на посещение в Северна Каролина.

          Малко по-рано Тръмп изненадващо промени позицията си, като заяви пред Общото събрание на ООН, че Украйна може да си върне всички територии, окупирани от Русия.

          Сблъсък в кулоарите на ООН

          Държавният секретар на САЩ Марко Рубио проведе 50-минутна среща с руския си колега Сергей Лавров. Разговорът, описан от наблюдатели като остър сблъсък, се състоя в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

          Рубио настоя Москва да прекрати насилието и да предприеме „съдържателни стъпки“ към трайно решение на конфликта. Лавров отвърна, че предложенията на Киев и на някои европейски столици „само удължават войната и са неприемливи“.

          Зеленски приветства, но предупреждава

          Украинският президент Володимир Зеленски приветства новата линия на Тръмп, но подчерта, че само членството в НАТО не може да гарантира сигурността на Украйна.

          „Международните институции са слаби и това безумие продължава. Дори в рамките на военен алианс няма автоматична гаранция за сигурност“, заяви Зеленски от трибуната на ООН.

          Той допълни, че е провел „добра среща“ с Тръмп, въпреки че по-рано тази година двамата имаха напрегнат разговор във Вашингтон, когато американският президент остро разкритикува украинския лидер.

          2. КАПИТУЛАЦИЯТА!

            – САЩ няма да изпращат войски или нещо друго в Украйна. Ще продаваме оръжия на ЕС, да го правят, каквото си искат, обяви американският финансов министър Скот Бесънт.

            – Рубио и Лавров се срещнаха в Ню Йорк и декларираха, че двете държави ще следват курса от Аляска. Няма охлаждане в отношенията между САЩ и Русия, колкото и да им се иска на неолиберастите и техните манипулативни медии.

            – Според английския „Телеграф“ именно в Аляска съдбата на узурпатора Зеленски е била решена. До края на годината в Украйна най-после ще се проведат свободни избори. Хиперактивен е Залужни, скритият фаворит на Вашинггон, който вече открито критикува режима на Кокаинчика и громи „контраофанзивата“ от 2023 г., както и операцията в Курск.

            – 54% от англичаните искат оставката на Стармър, сочи изследване на „Телеграф“. Това е най-ниското ниво на одобрение за премиер след Втората световна война. Близо 60% от германците пък настояват канцлерът-хитлерист Мерц да напусне поста си. Главоломно се рутят стълбовете на розовия еврофашизъм. За ошамарения от жена си/мъжа си Макрон и неговия рейтинг няма смисъл да говорим…

            – „The Telegraph“: „Тръмп си измива ръцете от войната в Украйна. Лондон, Берлин и Париж остават напълно сами“.

            – В Чехия до месец на власт идва най-радикалният противник на урсулите – консерваторът суверенист Бабиш. Той застава плътно до Фицо и Орбан в отказа им да въоръжават Киев и да отделят 5% от БВП за нуждите на НАТО.

            – 79% от населението в Източна Германия мечтае за…изграждане на нова стена, която да раздели страната на две. „Алтернатива за Германия“ гази управляващите във всички социологически сондажи.

            – На този фон хотелиерът Бай Желязко се кълне във вечна вярност на украинизма, коалицията на неудачниците и коалицията за „спасяване на украинските деца“?! България вероятно ще остане последният бастион на соросоидо-кретенизма и хронифицираната русофобия. Ще плащама и най-скъпите репарации, както след всяка поредна национална катастрофа, в която заставаме срещу Русия…

            – Днес аз и колегата Страхил Ангелов отиваме на гражданска инспекция в хотел „Хаяши“ на „Симеоновско шосе“ 4 в 18,30. Ще водим и строителни инженери, които да оценят реалната стойност на обекта.

            Елате с нас – да видите и пипнете с ръце благоденствието на премиерското семейство насред водна криза, чудовищна инфлация и мрачни геополитически перспективи.

          3. Тръмп забравили колко държави Америка нападна и колко държави я победиха само за Виетнам за другите държави се сети и не се меси на воюващите страни когато два ата коня се ритат наритат този който ги разтървава

          4. И още- Китайската икономика се Сривааааа! А тая на ЕсЕс Цъфтииии и Вържееее!
            Нашата УКрадна Побеждава Яко!?!
            Истинските Новини???
            И още- МВФ /Мошеници на Валутни Фалшификации/…
            Вдигнете Данъците и ще БлагоДЕНСтвате в Евро Занданя!!!
            Боже, Боже- Лъже и Краде, та се Къса… Що е То!?!
            Войнствен Евро Либерален…
            Жендър/ка!!!

          6. Точно обратното !!!!!!
            Срещата Рубио – Лавров го потвърди !
            Четете новини , смешници !
            Или Ви е удобно да лъжете .
            😡

          8. Тръмп ходил до Великобритания и нова песен запя, но едно да е ясно, той нищо няма да направи директно. Жертвения агнец ще са държавите от ЕС.

          9. Досега не е имало случай в историята, победител да бъде принуден да капитулира, за да се постигне край на войната. Дано Тръмпчо е първия, който ще го постигне

            • Петър Ненов няма какво да разбира ! Той се измъкна майсторски от кашата на БайГън! И сега ще гледа отстрани , ще яде 🍿 и ще продава оръжие !
              Ще препродава петрол и газ на ЕС …какво по-добро за САЩ?!
              Ние да му мислим !
              Вече ни наричат фронтови държави!!!

          10. Сега много добре ли е РУСИЯ , като спретнаха САЩ НАТО ЕС война срещу РУСИЯ .
            От тук на татък ще става мнооого лошо за НАТО и ЕС в това число е И България.

          11. Губи търпение, защото разстройството напъва в панталона, и да не оака гащите, не друго 🤡

          12. Тия дето искат война, защо не си пуснат малко документални филми за Втората световна, за да отрезнеят.

          14. Къде е миротворци и великият ум БОООООКИЧА да ги обедини. БООООООКИЧА казано на преводен език. 🤣🤣🤣

