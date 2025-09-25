„Възраждане“ искат оставката на Наталия Киселова

„Започваме консултации с партиите извън управляващото мнозинство с искане за сваляне на Наталия Киселова от поста председател на Народното събрание.“ Това заяви пред журналисти в парламента депутатът от „Възраждане“ Петър Петров.

По думите му липсата на кворум за втори пореден ден е резултат от безотговорното поведение на народните представители:

„Депутатите предпочетоха да ходят по почивки, вместо да са в залата. Кворумът е тяхно задължение.“

Петров подчерта, че позицията на „Възраждане“ остава непроменена: