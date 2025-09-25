НА ЖИВО
          „Възраждане" внесе иск в Люксембург срещу приемането на България в еврозоната

          СНИМКА: БГНЕС
          Партия „Възраждане“ е внесла иск в Съда на Европейския съюз в Люксембург срещу решението за присъединяването на България към еврозоната. Това съобщи лидерът на формацията Костадин Костадинов по време на среща с граждани в Силистра, предава БНР.

          Исковата молба оспорва законосъобразността на решението, като според партията страната ни не покрива изискваните критерии, а действията на управляващите противоречат на европейските договори.

          Паралелно с това „Възраждане“ подготвя нов протест в събота, насочен към искане за оставка на правителството.

          „Възраждане“ искат оставката на Наталия Киселова „Възраждане“ искат оставката на Наталия Киселова

          Костадинов заяви още, че съществува напрежение между лидерите на ГЕРБ и ДПС – Бойко Борисов и Делян Пеевски. По думите му, предсрочни избори са напълно възможни – ако не до края на годината, то в началото на следващата.

          Според лидера на „Възраждане“ високата избирателна активност е ключова за ограничаване на корпоративния и купения вот, които според него застрашават бъдещето на страната.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Жена уби мъж след скандал в село Зимница

          Новинарски Екип -
          45-годишна жена е задържана за убийството на 42-годишен мъж в село Зимница, община Стралджа.
          Политика

          Киселова за инициативата на „Възраждане“: Успех!

          Никола Павлов -
          Председателят на Народното събрание Наталия Киселова коментира с лаконичното „Пожелавам им успех“ инициативата на парламентарната група на „Възраждане“, които започнаха да търсят подкрепа за...
          Крими

          Убийството в Монтана: Шокиращи подробности по случая

          Камелия Григорова -
          Окръжната прокуратура в Монтана разследва умишлено убийство на 43-годишния Р.Д.П. от село Дългоделци, община Якимово. Тялото на мъжа е намерено в близост до гробищния парк...

          46 КОМЕНТАРА

          2. ПУТИНОИДИТЕ нямат спиране, да манипулират малограмотните и да срамят България пред ЕС заради чужди интереси! Негодници!

          8. Циркът Възраждане продължава😁 Мислех, че вече никой не им се връзва,но се оказа, че има още слепци. Да, намаляват,но за сметка на това са гръмогласни 😁

          9. Няма как да има висока избирателна активност при сегашните правила.🆘Без гаранция за честен и прозрачен вот.
            Видяхме нагледно как изборните резултати се фалшифицират и вместо касиране си имаме фалшиво НС,фалшиво правителство.

          10. Всеки нормален човек ако иска да бъде забелязан и да остави добри впечатления за себе си в обществото се стреми да направи нещо полезно за държавата , а тия точно с обратното искат да го направят ! Така е ЧОВЕК СЕ ИЗЛАГА , КОЛКОТО МОЖЕ !

            • Симеон Стайков
              По време на патурско робство, също е имало такива като вас, служещи вярно на солта на и на Империята му…!
              ЕС какво е…?

          16. Явно България от Силистра до Варна вече е обещана на Путин, от тези предатели долни.
            А Евроком да се излъчва от Останкино.

          21. Събота.. ден за разходка….Нищо смислено…,просто ..да изпуснем парата..Кога да се реши нещо -ви няма!

          24. КОЙ ТИ ПОДАРИ БЪЛГАРИЯ,ЧЕ ВНАСЯШ ПРЕТЕНЦИИ ОТ ИМЕТО НА НАЦИЯТА??? ТРЕСЕШ СЕ ОТ ЕВРО КОНТРОЛА,НО ВНЕСИ ЕДНОЛИЧНА ПРЕТЕНЦИЯ!!! ПРЕДАТЕЛ ДОЛЕН!!!

          25. Тия с нещо смислено, което не е обречено на сигурен провал, няма ли да се заемат веднъж поне?

          26. Не на еврото искаме си лева.този път съберете се възраждане.величие. и меч и ги съборите в една сила и се поткрепете .заедно .да няма влизането в евро зона .не на еврото искаме си лева.

