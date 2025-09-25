„Възраждане“ внесе иск в Люксембург срещу приемането на България в еврозоната

Партия „Възраждане“ е внесла иск в Съда на Европейския съюз в Люксембург срещу решението за присъединяването на България към еврозоната. Това съобщи лидерът на формацията Костадин Костадинов по време на среща с граждани в Силистра, предава БНР.
Исковата молба оспорва законосъобразността на решението, като според партията страната ни не покрива изискваните критерии, а действията на управляващите противоречат на европейските договори.
Паралелно с това „Възраждане“ подготвя нов протест в събота, насочен към искане за оставка на правителството.
Костадинов заяви още, че съществува напрежение между лидерите на ГЕРБ и ДПС – Бойко Борисов и Делян Пеевски. По думите му, предсрочни избори са напълно възможни – ако не до края на годината, то в началото на следващата.
Според лидера на „Възраждане“ високата избирателна активност е ключова за ограничаване на корпоративния и купения вот, които според него застрашават бъдещето на страната.
