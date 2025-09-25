Виктория Алис Цветкова: Романът „Паралеумът“ пресъздава сънищата ми

„Романът „Паралеумът“ пресъздава сънищата ми. Той се превърна в антиутопия“.

Това каза писателката Виктория Алис Цветкова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Цветкова разказа, че книгата е научна фантастика, която смесва реалността и фантазията. Тя обясни, че основна тема в романа е емпатията и битката с егоизма, който следва да бъде наказан.

„Книгата ми е малко като филм. Всяка глава те кара да очакваш следващата“, сподели още гостенката.

Писателката разказа, че от малка е любител на научната фантастика, а страстта й е запалена от майка й, която е започнала да й чете такива книги и да й пуска подобни филми от най-ранна възраст.