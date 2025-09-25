Виктория Алис Цветкова: Романът „Паралеумът“ пресъздава сънищата ми

Това каза писателката Виктория Алис Цветкова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Цветкова разказа, че книгата е научна фантастика, която смесва реалността и фантазията. Тя обясни, че основна тема в романа е емпатията и битката с егоизма, който следва да бъде наказан.
Писателката разказа, че от малка е любител на научната фантастика, а страстта й е запалена от майка й, която е започнала да й чете такива книги и да й пуска подобни филми от най-ранна възраст.
Това каза писателката Виктория Алис Цветкова, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Цветкова разказа, че книгата е научна фантастика, която смесва реалността и фантазията. Тя обясни, че основна тема в романа е емпатията и битката с егоизма, който следва да бъде наказан.
Писателката разказа, че от малка е любител на научната фантастика, а страстта й е запалена от майка й, която е започнала да й чете такива книги и да й пуска подобни филми от най-ранна възраст.