      четвъртък, 25.09.25
          Начало Европа Правосъдие

          ВИНОВЕН: Осъдиха бивш президент на Франция заради финансиране от Либия

          Снимка: БГНЕС
          Съд в Париж осъди бившия президент на Франция Никола Саркози по обвинения в криминален заговор, свързани с твърдения, че е получил незаконно финансиране от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи за президентската си кампания през 2007 г., предаде AFP.

          Присъдата

          • Саркози беше оправдан по отделно обвинение за корупция.
          • Според съдия Натали Гаварино той е „позволил на своите близки сътрудници да действат с цел да се осигури финансово подпомагане“.
          • Прокуратурата настоя за 7 години лишаване от свобода. Окончателната присъда ще бъде обявена по-късно днес.
          Делото

          • Процесът продължи три месеца и разгледа обвиненията за „корупционен пакт“ между Саркози и либийския режим.
          • Следователите твърдят, че посредници са доставяли куфари с пари в министерски сгради в Париж за финансиране на кампанията му.
          • В замяна на средствата Либия е очаквала дипломатическа, правна и бизнес подкрепа за възстановяване на международния имидж на Кадафи.

          Контекст

          • Кадафи беше международно изолиран заради връзки с тероризма, включително атентата над полет Pan Am 103 над Локърби през 1988 г.
          • През 2007 г., след изборната си победа, Саркози стана първият западен лидер, който прие Кадафи с официална държавна визита в Париж – ход, който тогава предизвика остра международна полемика.
