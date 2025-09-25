ВИНОВЕН: Осъдиха бивш президент на Франция заради финансиране от Либия

Съд в Париж осъди бившия президент на Франция Никола Саркози по обвинения в криминален заговор, свързани с твърдения, че е получил незаконно финансиране от покойния либийски диктатор Муамар Кадафи за президентската си кампания през 2007 г., предаде AFP.

Присъдата

Саркози беше оправдан по отделно обвинение за корупция.

Според съдия Натали Гаварино той е „позволил на своите близки сътрудници да действат с цел да се осигури финансово подпомагане".

Прокуратурата настоя за 7 години лишаване от свобода. Окончателната присъда ще бъде обявена по-късно днес.

Делото

Процесът продължи три месеца и разгледа обвиненията за „корупционен пакт“ между Саркози и либийския режим.

Следователите твърдят, че посредници са доставяли куфари с пари в министерски сгради в Париж за финансиране на кампанията му.

В замяна на средствата Либия е очаквала дипломатическа, правна и бизнес подкрепа за възстановяване на международния имидж на Кадафи.

Контекст