Всички пред екраните! България и Чехия започват в събота от 9:30 часа

От Международната волейболна федерация (FIVB) обявиха началните часове на двата полуфиналите то Световното първенство по волейбол за мъже във Филипините. Двубоят между България и Чехия ще бъде първи в програмата и ще се играе в събота, 27 септември, от 9:30 часа сутринта българско време.

По-късно, от 13:30 часа същия ден, един срещу друг в повторение на финалите от редходния Мондиал, Европейското първенство и Волейболната лига на нациите ще се изправят отборите на Полша и Италия.

България достигна до финалната четворка на Мондиала за пръв път от 2006 година насам след победа с 3:2 гейма над състава на САЩ по-рано днес.