          Всички резултати от Лига Европа

          В осем от деветте срещи и двата отбора успяха да отбележат попадения, българският шампион Лудогорец записа прекрасна победа в Швеция

          Снимка: bnr.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Мидтиланд – Щурм Грац 2:0

          ПАОК – Макаби Тел Авив 0:0

          Динамо Загреб – Фенербахче 3:1

          Цървена Звезда – Селтик 1:1

          Фрайбург – Базел 2:1

          Малмьо – Лудогорец 1:2

          Ница – Рома 1:2

          Бетис – Нотингам 2:2

          Брага – Фейенорд 1:0

          Футбол

          Ръководството на Локомотив София обясни как ще се продават билетите за мача с ЦСКА

          Николай Минчев -
          Билетите за предстоящото гостуване на ЦСКА на Локомотив (София) в мач от 10-ия кръг на Първа професионална лига ще са в продажба от днес,...
          Футбол

          Паяка оплете Хетафе в мрежите си

          Николай Минчев -
          Атлетико Мадрид постигна драматична победа с 3:2 над Райо Валекано в двубой от шестия кръг на Ла Лига. На „дюшекчиите“ им се наложи да...
          Футбол

          Без големи мачове в следващия кръг на Карабао Къп

          Николай Минчев -
          Преди няколко часа беше изтеглен жребият за четвъртия кръг на Карабао Къп. Най-тежка изглежда ситуацията с Арсенал и Ливърпул. „Топчиите“ ще премерят сили с...

