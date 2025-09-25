Всички резултати от Лига Европа

Мидтиланд – Щурм Грац 2:0
ПАОК – Макаби Тел Авив 0:0
Динамо Загреб – Фенербахче 3:1
Цървена Звезда – Селтик 1:1
Фрайбург – Базел 2:1
Малмьо – Лудогорец 1:2
Ница – Рома 1:2
Бетис – Нотингам 2:2
Брага – Фейенорд 1:0
В осем от деветте срещи и двата отбора успяха да отбележат попадения, българският шампион Лудогорец записа прекрасна победа в Швеция
