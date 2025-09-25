НА ЖИВО
      четвъртък, 25.09.25
          Здраве

          Всяка година инсулт получават около 50 000 българи

          Антония Лазарова
          В България около 50 хиляди души всяка година преживяват инсулт, като близо 5000 не успяват да се възстановят. Това съобщи председателят на Управителния съвет на Асоциацията за инсулт и афазия инж. Дорина Добрева, цитирана от БТА. По думите ѝ заболяването засяга все по-млади хора, а информираността за превенцията и правилната рехабилитация остава критично важна.

          Добрева подчерта, че организацията работи активно за изграждане на национална стратегия срещу инсулта чрез партньорства с институции, лечебни заведения и местни власти. Тя акцентира върху необходимостта от политики, които да обхващат превенцията, качествената медицинска помощ и социално-психологическата подкрепа на пациентите.

          На среща в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ в Русе, където участваха представители на общината, здравната инспекция, лечебни и социални заведения, лаборатории и БЧК, бяха обсъдени конкретни мерки. Зам.-кметът Димитър Недев заяви, че общината ще търси начини да разшири мрежата от социални услуги за преживелите инсулт, включително чрез адаптиране на дейността на „Домашен социален патронаж“ от 2027 г.

          „В подобни срещи изготвяме план за действие, подписваме меморандуми за сътрудничество и създаваме клубове за подкрепа на пациенти и техните близки. Такива малки ядра се превръщат в двигатели на промяна“, посочи Добрева.

          Тя отбеляза, че основен проблем е липсата на ефективна комуникация между институциите, както и на достатъчно информация за гражданите – от първите минути при инсулт до периода след изписването. Според нея отсъстват и социални услуги, насочени специално към хора с афазия и тежки увреждания след заболяването.

          „В различните региони превенцията и информираността са на различно ниво. Затова създаваме унифицирани и лесни за използване инструменти като инициативата „Пътеката на знанието“, която само за десет минути дава на хората важни умения и увереност“, обясни тя.

          Добрева допълни, че все по-често срещат подкрепа на местно ниво, а младите хора, преживели инсулт, имат реален шанс за възстановяване, стига да получат навременна помощ. Тя даде пример с член на организацията – баща на три деца, който благодарение на плуване е възстановил двигателните си способности и вече се е върнал на работа.

          В заключение тя припомни основните рискови фактори за инсулт – високо кръвно налягане, аритмия, диабет, повишен холестерол, тютюнопушене и злоупотреба с алкохол.

