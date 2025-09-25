ВТОРИ ОПИТ: Бареков и Ивелин Михайлов са пред дома на Тошко Йорданов (ВИДЕО)

След като вчера журналистът и бивш евродепутат Николай Бареков и председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов бяха пред дома на председателя на „Има такъв народ“ Слави Трифонов, днес те са пред сградата, в която живее председателят на ПГ на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов.
По думите му симпатизанти на „Има такъв народ“ не издържат на случващото се.
Николай Бареков разказа и повече за Тошко Йорданов от времето, когато е бил в телевизионния бизнес.
Явно Бареков след краха на Доган си търси партия.в което няма нищо лошо.той е информиран човек .работи при много от сега известните имена.Ще бъде интересно за фактите които изнася .има богата информация и хората я чакат
Е какви са тези малоумия?
Бареков е мишка, която иска да стане котка без значение по какъв начин!
Ако имаше още един ще кажа тримата глупаци ,но и двамата не са малко Барека е за трима ,но какво прави Ивелин с него !
Ако Ивелин Михайлов дори се ръкува с Бареков не го чака нищо добро.
И какво правят там ще му крепат ма..те?
Невестулки.
Пародия.
Сега ако изкарате една скара с кебапчета ще ви призная😂😂😂