          ВТОРИ ОПИТ: Бареков и Ивелин Михайлов са пред дома на Тошко Йорданов (ВИДЕО)

          След като вчера журналистът и бивш евродепутат Николай Бареков и председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов бяха пред дома на председателя на „Има такъв народ“ Слави Трифонов, днес те са пред сградата, в която живее председателят на ПГ на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов.

          „Разхождаме се в центъра на София – в една разбита почва и сред унищожени растения. Виждаме колко боклук има, и то пред дома на Тошко Йорданов“, сподели Ивелин Михайлов.

          По думите му симпатизанти на „Има такъв народ“ не издържат на случващото се.

          „Срам ги е, че са гласували за такива хора, и това, което трябва да направят, е да ги свалят. Благодарение на хора като Тошко Йорданов държавата спира тотално парите на общините.“

          Николай Бареков разказа и повече за Тошко Йорданов от времето, когато е бил в телевизионния бизнес.

          „Тошко е един обикновен сценарист и участник в „Шоуто на Слави“. Нисък е и неслучайно му казват джуджето.“

          По думите му симпатизанти на „Има такъв народ“ не издържат на случващото се.

          „Срам ги е, че са гласували за такива хора, и това, което трябва да направят, е да ги свалят. Благодарение на хора като Тошко Йорданов държавата спира тотално парите на общините.“

          Николай Бареков разказа и повече за Тошко Йорданов от времето, когато е бил в телевизионния бизнес.

          „Тошко е един обикновен сценарист и участник в „Шоуто на Слави“. Нисък е и неслучайно му казват джуджето.“

          Общество

          ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Започна протестът пред централата на ДПС –Ново начало

          Антония Лазарова -
          „Достатъчно години бяхме свидетели на ограбване, зависимости и задкулисие. България беше държана в плен от мафиоти, мутри и олигарси.
          Правосъдие

          Прекратиха делото за плагиатстване от Киселова

          Никола Павлов -
          На разпоредително заседание Софийски градски съд прекрати делото срещу адвокат Петър Илиев, обвинен в нарушение на авторски права. Той беше изправен пред съда по...
          Политика

          Красимир Вълчев: Имаме изработени стандарти за ранно детско радвитие

          Камелия Григорова -
          Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев обяви, че стандартите за ранно детско развитие вече са готови и ще бъдат публикувани следващата седмица, но...

          9 КОМЕНТАРА

          1. Явно Бареков след краха на Доган си търси партия.в което няма нищо лошо.той е информиран човек .работи при много от сега известните имена.Ще бъде интересно за фактите които изнася .има богата информация и хората я чакат

          4. Ако имаше още един ще кажа тримата глупаци ,но и двамата не са малко Барека е за трима ,но какво прави Ивелин с него !

