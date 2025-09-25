ВТОРИ ОПИТ: Бареков и Ивелин Михайлов са пред дома на Тошко Йорданов (ВИДЕО)

След като вчера журналистът и бивш евродепутат Николай Бареков и председателят на ПГ на „Величие“ Ивелин Михайлов бяха пред дома на председателя на „Има такъв народ“ Слави Трифонов, днес те са пред сградата, в която живее председателят на ПГ на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов.

„Разхождаме се в центъра на София – в една разбита почва и сред унищожени растения. Виждаме колко боклук има, и то пред дома на Тошко Йорданов", сподели Ивелин Михайлов.

По думите му симпатизанти на „Има такъв народ“ не издържат на случващото се.

„Срам ги е, че са гласували за такива хора, и това, което трябва да направят, е да ги свалят. Благодарение на хора като Тошко Йорданов държавата спира тотално парите на общините.“

Николай Бареков разказа и повече за Тошко Йорданов от времето, когато е бил в телевизионния бизнес.