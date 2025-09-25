НА ЖИВО
      четвъртък, 25.09.25
          Европа Политика

          Вучич: Санкциите на САЩ срещу сръбската петролна компания НИС ще влязат в сила на 1 октомври

          СНИМКА: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Санкциите на САЩ срещу най-големия производител на петрол в Сърбия, който е с преобладаващо руско участие, най-накрая ще влязат в сила на 1 октомври.

          Това заяви сръбският президент Александър Вучич, предаде АФП.

          Сръбската нефтена индустрия (НИС) многократно е получавала отсрочки на мерките, които са част от репресивните действия на Вашингтон срещу руския енергиен сектор заради инвазията в Украйна.

          „Американците удължиха невъвеждането на санкции само с още четири дни. Така че от 1 октомври ще имаме санкции, наложени на Сръбската петролна индустрия“, каза Вучич.

          НИС, чийто мажоритарен собственик е руската компания „Газпром“, управлява единствената рафинерия в Сърбия.

          Сръбският президент посочи, че санкциите ще имат сериозно въздействие върху страната.

          „Бяхме изключително справедливи към нашите руски и американски партньори. Ще се опитаме да бъдем справедливи, но хората трябва да знаят, че ще платим изключително висока цена“, обясни Вучич.

          Мерките ще принудят руските акционери да се откажат от дяловете си в компанията или да се изправят пред национализация. 

