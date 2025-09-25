НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Задържаният за убийството в Смолянско – професионален планински водач

          0
          3
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Развръзка около убийството, което потресе Смолянско. Часове след като беше обявен за национално издирване, полицията задържа предполагаемия извършител на тежкото престъпление, станало на една от най-посещаваните туристически пътеки – „Невястата“ в Пампорово. В понеделник там беше открит мъртъв 40-годишният Павел Христов от Ямбол.

          - Реклама -

          След убийството, извършено в неделя вечерта на 400 м от началото на екопътеката, заподозреният се укривал в хижа над Чепеларе. Той е на 43 години. Преди година и половина имал връзка с приятелката на жертвата. Разследващите предполагат, че извършителят дори използвал проследяващо устройство, с което следял в кой момент къде се намира жената. По информация на NOVA, жертвата и неговата приятелка били отседнали в хотел в Пампорово.

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Задържаният е изключително добре физически подготвен, професионален планински водач, опитен планинар и маратонец, подчерта директорът на ОДМВР- Смолян ст. ком. Цветан Цанков. Според полицията, извършителят напръскал с лютив спрей жертвата и ѝ нанесъл множество прободно-порезни рани. Мъжът сложил белезници на 39-годишната жена и казал, че отива до колата да вземе нещо, но ще се върне за нея. Тя успяла да избяга, спускайки се по склон надолу, и не е пострадала. Скрила се зад скала и стояла неподвижно дълго време. Сигнал за престъплението е подаден от случаен минувач, тъй като извършителят взел телефона на бившата си приятелка.

          „От събраните доказателства можем да кажем, че престъплението е извършено вероятно от ревност”, коментира окръжният прокурор на Смолян Недко Симов.

          По думите му предстои да бъде повдигнато обвинение на заподозрения мъж и да му бъде поискано задържане под стража.

          Развръзка около убийството, което потресе Смолянско. Часове след като беше обявен за национално издирване, полицията задържа предполагаемия извършител на тежкото престъпление, станало на една от най-посещаваните туристически пътеки – „Невястата“ в Пампорово. В понеделник там беше открит мъртъв 40-годишният Павел Христов от Ямбол.

          - Реклама -

          След убийството, извършено в неделя вечерта на 400 м от началото на екопътеката, заподозреният се укривал в хижа над Чепеларе. Той е на 43 години. Преди година и половина имал връзка с приятелката на жертвата. Разследващите предполагат, че извършителят дори използвал проследяващо устройство, с което следял в кой момент къде се намира жената. По информация на NOVA, жертвата и неговата приятелка били отседнали в хотел в Пампорово.

          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Задържаният е изключително добре физически подготвен, професионален планински водач, опитен планинар и маратонец, подчерта директорът на ОДМВР- Смолян ст. ком. Цветан Цанков. Според полицията, извършителят напръскал с лютив спрей жертвата и ѝ нанесъл множество прободно-порезни рани. Мъжът сложил белезници на 39-годишната жена и казал, че отива до колата да вземе нещо, но ще се върне за нея. Тя успяла да избяга, спускайки се по склон надолу, и не е пострадала. Скрила се зад скала и стояла неподвижно дълго време. Сигнал за престъплението е подаден от случаен минувач, тъй като извършителят взел телефона на бившата си приятелка.

          „От събраните доказателства можем да кажем, че престъплението е извършено вероятно от ревност”, коментира окръжният прокурор на Смолян Недко Симов.

          По думите му предстои да бъде повдигнато обвинение на заподозрения мъж и да му бъде поискано задържане под стража.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Спасиха 2-годишно мече в безпомощно състояние

          Антония Лазарова -
          Сигналът е подаден на телефон 112 около 19:00 ч. на 24 септември. Животното е било забелязано в река между селата Смилян и Кошница, в община Смолян
          Крими

          16-годишен хванат да шофира без книжка с чужди номера в Разградско

          Новинарски Екип -
          Хванаха 16-годишен да шофира в Разградско. Той бил спрян от полицията около 22 часа на 23 септември по пътя между две села в посока Шумен.
          Крими

          ГОНКА В СОФИЯ: Емрах Стораро и Константин извикани в полицията (ВИДЕО)

          Антония Лазарова -
          На видеото се вижда как Константин управлява „Порше“, а Емрах – BMW. Кадрите са заснети от колата на Емрах, а поведението на двамата на пътя предизвика остра

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions