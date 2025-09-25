Загиналият моторист в Несебър е известен български бизнесмен

Стана ясно, че мотористът, загинал при тежката катастрофа в ранните часове на 24 септември пред хотел „Хризантема“ в Несебър, е 44-годишният Цанко Гамов – добре познат местен бизнесмен.

Инцидентът е станал около 03:20 часа, когато при излизане от ляв завой и движение с несъобразена скорост Гамов губи контрол над мотоциклета си „Хонда“ и самокатастрофира. Той е починал на място.

Покрусеното семейство остава без съпруг и баща, а близките му не могат да повярват, че той е загубил управление, тъй като бил професионален шофьор и не обичал високите скорости.

Гамов е бил мениджър в хотел „Solar Central“ в Слънчев бряг, управлявал е туристическо бюро за отдаване на имоти под наем, а също така въртял и друг успешен бизнес по морето. Моторите били неговата голяма страст, като фаталната машина дори е била регистрирана на фирмата му „Гамов ЕООД“.

Приятели и колеги го описват като харизматичен, усмихнат и отдаден на семейството човек.