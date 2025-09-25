Заради ремонтите: Километрични задръствания на АМ „Тракия“

Километрични опашки, изнервени шофьори и часове, прекарани в задръстване – така изглежда ситуацията за пътуващите през последните два дни по автомагистрала „Тракия“. Причината е стартиралият ремонт на три ключови отсечки. Въпросът е колко време ще трае пътуването до и от София и защо липсват реални обходни маршрути.

Тази сутрин движението край Ихтиман беше силно затруднено – в посока София беше оставена само една лента, докато към Бургас работеха две, но с малък трафик. Според заместник-кмета на Ихтиман Тони Кацаров това разпределение не отговаря на натовареността:

„В сутрешните часове основният поток е към столицата и би било логично в тази посока да има повече ленти. Агенция „Пътна инфраструктура“ се опитва да въвежда реверсивно движение, но днес реагираха със закъснение.“

Малко след изявлението му в ефир служители на АПИ започнаха да пренасочват трафика, с което задръстването към София частично се облекчи. Алтернативен вариант за придвижване би могъл да бъде първокласният път I-8 между Ихтиман и Вакарел. Но този участък е затворен от години – още през 2009 г. асфалтът беше нарязан за ремонт и така и не беше възстановен.

„Ако трасето беше годно за движение, поне тежкотоварните автомобили можеше да се отклоняват натам и да се намали натискът върху магистралата“, поясни Кацаров.

Ремонтните дейности по „Тракия“ обхващат три зони: между 24-ия и 33-ия километър в Софийска област, от 90-ия до 98-ия километър в Пазарджишко и между 262-ия и 273-ия километър в Сливенска област.