          Зеленски с изненадващо изявление – обяви кога се оттегля от президентския пост

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за The Axios Show, че не планира да остане начело на страната, след като войната приключи.

          „Моята цел е да приключа войната, а не да продължавам да се кандидатирам“, Зеленски даде интервюто в Ню Йорк, непосредствено преди да отпътува от Общото събрание на ООН обратно за Киев.

          Президентът обеща, че ще поиска от парламента да организира избори, ако бъде постигнато примирие с продължителност поне няколко месеца.

          Президентът обеща, че ще поиска от парламента да организира избори, ако бъде постигнато примирие с продължителност поне няколко месеца. „Можем да използваме този период и аз да дам сигнал на парламента“, уточни той, като допълни, че разбира желанието на хората за „лидер с нов мандат“, който да вземе ключовите решения за мир.

          Изборите в Украйна са отложени за неопределено време заради войната – факт, който критици, включително американският президент Доналд Тръмп, използват срещу него. Според Зеленски обаче въпреки трудностите – конституционни и свързани със сигурността – вотът е възможен.

          Зеленски беше избран с огромно мнозинство през 2019 г. и ако не бе войната, мандатът му щеше да приключи през май 2024 г. Популярността му скочи до около 90% в първите месеци на войната и остава над 60%, въпреки твърденията на Тръмп, че е спаднала до 4%.

          През юли украинският лидер се изправи пред първите по-значими вътрешни протести от началото на войната. Причината – опит на негови съюзници в парламента да отслабят независимите антикорупционни органи. Макар мярката да бе бързо отменена, тя предизвика опасения за демократичната посока на страната.

          Конституцията на Украйна забранява избори по време на военно положение. Освен това логистиката е изключително сложна: близо 20% от територията е под руска окупация, милиони украинци са разселени, а цялата страна остава уязвима от въздушни удари.

          29 КОМЕНТАРА

          1. Събра милиони,даже милиарди ,сега ще се оттегли да ги похарчи . Ще си пожиее с готовите пари ,защо да не се възползва , като имаше глупави да му дават .

          5. Лесно е да се оттегли,а отговорността за „играта“ си ще понесе ли?Притиснат е от тия, на които лижеше задниците.
            …Избърсаха се с него,а нашите дупедавци какво ще правят сега,а?!!!

            • Atanas Atanasov така е! Аз се страхувам от всякакви надрусеняци. Ама, не заради политически пристрастия. Колкото повече власт имат, толкова са по-опасни. Справка-Зеле.
              Между другото, троловете също трябва да се страхуват. Ситуацията в Украйна, подготви българските мъже, в мобилизационна възраст, да вземат мерки, да не воюват. Троловете ще трябва да са на първа линия, ако им се сбъдне болната мечта, Русия да смачка и нас, заради тях. Тук, бронирани няма да има.

