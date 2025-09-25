Зеленски с изненадващо изявление – обяви кога се оттегля от президентския пост

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в интервю за The Axios Show, че не планира да остане начело на страната, след като войната приключи.
Президентът обеща, че ще поиска от парламента да организира избори, ако бъде постигнато примирие с продължителност поне няколко месеца.
Изборите в Украйна са отложени за неопределено време заради войната – факт, който критици, включително американският президент Доналд Тръмп, използват срещу него. Според Зеленски обаче въпреки трудностите – конституционни и свързани със сигурността – вотът е възможен.
Зеленски беше избран с огромно мнозинство през 2019 г. и ако не бе войната, мандатът му щеше да приключи през май 2024 г. Популярността му скочи до около 90% в първите месеци на войната и остава над 60%, въпреки твърденията на Тръмп, че е спаднала до 4%.
През юли украинският лидер се изправи пред първите по-значими вътрешни протести от началото на войната. Причината – опит на негови съюзници в парламента да отслабят независимите антикорупционни органи. Макар мярката да бе бързо отменена, тя предизвика опасения за демократичната посока на страната.
Конституцията на Украйна забранява избори по време на военно положение. Освен това логистиката е изключително сложна: близо 20% от територията е под руска окупация, милиони украинци са разселени, а цялата страна остава уязвима от въздушни удари.
