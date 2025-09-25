НА ЖИВО
      четвъртък, 25.09.25
          Инциденти

          Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси западна и северна Венецуела

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Земетресение с магнитуд 6,2 бе регистрирано в западната и северната част на Венецуела, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).

          По първоначални данни няма жертви или щети.

          Епицентърът е бил локализиран на дълбочина 7,8 километра, на около 24 километра от град Мене Гранде – селище в слабо населена зона на щата Зулия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Черна гора цели членство в ЕС до 2028 г., заяви председателят на парламента Андрия Мандич

          Красимир Попов -
          Основната цел на Черна гора е да бъде първа на опашката за присъединяване към Европейския съюз, а мястото на всички страни от Западните Балкани...
          Политика

          Тръмп говори за „троен саботаж“ в сградата на ООН

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова за разследване на това, което той нарече „троен саботаж“, след като ескалатор, аутокю и озвучителната система се повредиха...
          Икономика

          САЩ намаляват митата върху вноса на автомобили от ЕС

          Красимир Попов -
          Съединените щати обявиха намаляване на митата за европейски автомобили до 15%, със задна дата от 1 август, като част от вече договореното търговско споразумение...

