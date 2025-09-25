Земетресение с магнитуд 6,2 разтърси западна и северна Венецуела

Земетресение с магнитуд 6,2 бе регистрирано в западната и северната част на Венецуела, съобщи Геоложката служба на САЩ (USGS).

По първоначални данни няма жертви или щети.

Епицентърът е бил локализиран на дълбочина 7,8 километра, на около 24 километра от град Мене Гранде – селище в слабо населена зона на щата Зулия.