      четвъртък, 25.09.25
          Жълт код за силен вятър: Поривите ще достигнат до 80 км/ч

          Антония Лазарова
          Жълт код за силен вятър е в сила днес за областите Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Хасково и Кърджали, където поривите ще достигнат до 80 км/ч. По Южното Черноморие морето ще бъде особено бурно – там е обявен оранжев код за вълнение до 5 бала.

          През следващото денонощие облачността ще остане значителна. В Западна България и в крайните югоизточни райони се очакват превалявания. Минималните температури ще са между 10° и 15°, а максималните – от 18° до 23°.

          През почивните дни ще преобладава облачно време със слаби валежи на отделни места, най-вече в западните и югоизточните райони. Вятърът ще бъде умерен, а в Северна и Източна България временно силен от североизток.

          Температурите ще се понижат още – в неделя минималните ще бъдат между 7° и 12°, а дневните – от 16° до 21°. В началото на новата седмица времето ще остане облачно. В понеделник се очакват валежи на повече места в страната, а във вторник и сряда – само локални, слаби превалявания.

