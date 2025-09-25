Желязков: България е мост между НАТО, ЕС и Югоизточна Европа

България неотклонно работи за просперитета на Югоизточна Европа, като основни приоритети са диверсификацията на енергийните източници, европейската интеграция на Западните Балкани и модерната инфраструктура. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на XXXIV среща на високо ниво на Международния център „Низами Ганджеви“ в Ню Йорк.
Желязков акцентира върху стратегическата важност на Паневропейския коридор VIII и изграждането на вертикалните оси Гърция–Турция–България–Румъния, които освен икономически ползи, имат значение и за южния фланг на НАТО.
По думите му България има водеща роля в енергийната диверсификация: междусистемната връзка Гърция–България намалява зависимостта от руски газ, а вертикалният газов коридор осигурява доставки за почти всички страни в региона.
