          Политика

          Желязков: България е мост между НАТО, ЕС и Югоизточна Европа

          Камелия Григорова
          България неотклонно работи за просперитета на Югоизточна Европа, като основни приоритети са диверсификацията на енергийните източници, европейската интеграция на Западните Балкани и модерната инфраструктура. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на XXXIV среща на високо ниво на Международния център „Низами Ганджеви“ в Ню Йорк.

          „Заедно с нашите партньори активно работим за разширяване и завършване на пътната и железопътната инфраструктура, енергийната и цифровата свързаност, защото именно свързаността ще увеличи устойчивостта на региона на предизвикателства в контекста на продължаващата война на Русия срещу Украйна“, подчерта той.

          Желязков акцентира върху стратегическата важност на Паневропейския коридор VIII и изграждането на вертикалните оси Гърция–Турция–България–Румъния, които освен икономически ползи, имат значение и за южния фланг на НАТО.

          „Ние сме домакин на многонационални сили на НАТО, участваме в съвместни учения и допринасяме за регионални отбранителни инициативи. Имаме ключова роля в управлението на границите и миграцията, особено след пълноправното ни членство в Шенген“, изтъкна министър-председателят.

          По думите му България има водеща роля в енергийната диверсификация: междусистемната връзка Гърция–България намалява зависимостта от руски газ, а вертикалният газов коридор осигурява доставки за почти всички страни в региона.

          „Нашият ангажимент към европейската интеграция на Западните Балкани е непоколебим. България последователно се е застъпвала за присъединяването на нашите съседи към ЕС – не като услуга, а като необходимост за регионалното сближаване“, заяви Желязков и подчерта нуждата от устойчиви реформи в страните кандидатки.

          1. Какви глупости е дрънкал Желязко-дървото, теляк от хотелски водопад, ни е през чепа и оттатък! Жалко, алчно, крадливо мекере.

          4. Противна личност.Та мост към ЮИ Европа не знам дали сме,но мост към джобовете на герберски те мутри и магия обезателно,гарантирано от БълХар Водопадчев.

          6. Ей, не спря, ама нали знаеш тик-так, часовникът тиктака здраво! Страх ви е толкова, че на лицата ви е изписано!

