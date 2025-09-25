Желязков: България е мост между НАТО, ЕС и Югоизточна Европа

България неотклонно работи за просперитета на Югоизточна Европа, като основни приоритети са диверсификацията на енергийните източници, европейската интеграция на Западните Балкани и модерната инфраструктура. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на XXXIV среща на високо ниво на Международния център „Низами Ганджеви“ в Ню Йорк.

„Заедно с нашите партньори активно работим за разширяване и завършване на пътната и железопътната инфраструктура, енергийната и цифровата свързаност, защото именно свързаността ще увеличи устойчивостта на региона на предизвикателства в контекста на продължаващата война на Русия срещу Украйна", подчерта той.

Желязков акцентира върху стратегическата важност на Паневропейския коридор VIII и изграждането на вертикалните оси Гърция–Турция–България–Румъния, които освен икономически ползи, имат значение и за южния фланг на НАТО.

„Ние сме домакин на многонационални сили на НАТО, участваме в съвместни учения и допринасяме за регионални отбранителни инициативи. Имаме ключова роля в управлението на границите и миграцията, особено след пълноправното ни членство в Шенген“, изтъкна министър-председателят.

По думите му България има водеща роля в енергийната диверсификация: междусистемната връзка Гърция–България намалява зависимостта от руски газ, а вертикалният газов коридор осигурява доставки за почти всички страни в региона.