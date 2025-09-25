НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Желязков и патриарх Вартоломей: Мирът и солидарността са основа за глобалното сътрудничество

          0
          27
          Снимка: Министерски съвет
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Мирът и солидарността в световен план трябва да бъдат насърчавани непрекъснато – около това разбиране се обединиха министър-председателят Росен Желязков и Вселенският патриарх Вартоломей по време на срещата им в Ню Йорк. Премиерът ръководи българската делегация за 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН.

          - Реклама -
          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          В рамките на разговора Желязков обсъди с патриарха ангажираността на църквата със съвременните проблеми на човечеството, бъдещето на децата и опазването на природата. Той подчерта значението на човешките добродетели и вярата като опора и източник на мъдрост.

          Вселенският патриарх Вартоломей поздрави министър-председателя по повод успеха на България с присъединяването към еврозоната и пожела на българския народ успех, мир, просперитет и щастие.

          Мирът и солидарността в световен план трябва да бъдат насърчавани непрекъснато – около това разбиране се обединиха министър-председателят Росен Желязков и Вселенският патриарх Вартоломей по време на срещата им в Ню Йорк. Премиерът ръководи българската делегация за 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН.

          - Реклама -
          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал 19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          В рамките на разговора Желязков обсъди с патриарха ангажираността на църквата със съвременните проблеми на човечеството, бъдещето на децата и опазването на природата. Той подчерта значението на човешките добродетели и вярата като опора и източник на мъдрост.

          Вселенският патриарх Вартоломей поздрави министър-председателя по повод успеха на България с присъединяването към еврозоната и пожела на българския народ успех, мир, просперитет и щастие.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          Голям провал: Нито един човек не отиде на среща за еврото в наш град

          Никола Павлов -
          Насрочената за 11:00 ч. среща с граждани и представители на бизнеса в читалище „Искра 1898“ в град Борово, област Русе, не се състоя, тъй...
          България

          ЕК откри две наказателни процедури срещу България

          Камелия Григорова -
          Европейската комисия обяви, че открива две нови наказателни процедури срещу България – заради непълно въвеждане на европейските правила за достъп на инвеститорите до корпоративна...
          Правосъдие

          ВАС отказа предложението на Съдийската колегия да си избере нов временен председател

          Никола Павлов -
          Съдиите от Върховния административен съд (ВАС) с 90 гласа „за“ и 3 „против“ решиха да отклонят предложението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions