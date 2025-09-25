Желязков и патриарх Вартоломей: Мирът и солидарността са основа за глобалното сътрудничество

Мирът и солидарността в световен план трябва да бъдат насърчавани непрекъснато – около това разбиране се обединиха министър-председателят Росен Желязков и Вселенският патриарх Вартоломей по време на срещата им в Ню Йорк. Премиерът ръководи българската делегация за 80-ата редовна сесия на Общото събрание на ООН.

В рамките на разговора Желязков обсъди с патриарха ангажираността на църквата със съвременните проблеми на човечеството, бъдещето на децата и опазването на природата. Той подчерта значението на човешките добродетели и вярата като опора и източник на мъдрост.

Вселенският патриарх Вартоломей поздрави министър-председателя по повод успеха на България с присъединяването към еврозоната и пожела на българския народ успех, мир, просперитет и щастие.