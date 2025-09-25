НА ЖИВО
          Желязков на срещата „Низами Ганджеви“: България – ключов логистичен и енергиен център в региона (СНИМКИ)

          Снимка: Пресцентър на Министерския съвет
          България неотклонно работи за просперитета на Югоизточна Европа, като ключова е ролята на страната ни за диверсификацията на енергийните източници, европейската интеграция на Западните Балкани и развитието на инфраструктурата. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в изказването си по време на XXXIV среща на високо ниво на Международния център „Низами Ганджеви“, която се провежда в Ню Йорк.

          Снимка Пресцентър на Министерския съвет

          Премиерът подчерта, че изключителното географско положение на България обуславя стратегическите цели за превръщането ѝ в логистичен и икономически център за Югоизточна Европа. „Заедно с нашите партньори активно работим за разширяване и завършване на пътната и железопътната инфраструктура, енергийната и цифровата свързаност, защото именно свързаността ще увеличи устойчивостта на региона в условията на продължаващата война на Русия срещу Украйна“, каза Желязков.

          Снимка Пресцентър на Министерския съвет

          Той открои специално важността от навременното завършване на Паневропейския коридор VIII, който свързва Адриатическо с Черно море. Това е важно не само за просперитета на региона, но и като ключов логистичен маршрут по южния фланг на НАТО. „Изграждането на вертикалните оси, свързващи Гърция, Турция, България и Румъния, също е стратегически приоритет за България и ние работим усилено за тяхното реализиране“, обясни министър-председателят.

          Снимка Пресцентър на Министерския съвет

          Като член на ЕС и НАТО, България е проводник между западните институции и Югоизточна Европа в сектора на сигурността. „Ние сме домакин на многонационални сили на НАТО, участваме в съвместни учения и допринасяме за регионални отбранителни инициативи. Имаме ключова роля в управлението на границите и миграцията, особено след пълноправното ни членство в Шенген“, изтъкна Желязков.

          Той посочи водещата роля на България за диверсификацията в енергийния сектор и даде за пример завършването на междусистемната връзка Гърция-България, която намали зависимостта от руски газ и засили регионалната енергийна сигурност. В същото време, вертикалният газов коридор позволява доставянето на природен газ до почти всички страни в Югоизточна Европа.

          „Нашият ангажимент към европейската интеграция на Западните Балкани е непоколебим. България последователно се е застъпвала за присъединяването на нашите съседи към ЕС – не като услуга, а като необходимост за регионалното сближаване. За да бъде този процес успешен, страните кандидатки трябва да приложат необходимите реформи по устойчив и необратим начин, и да се запази валидността на подхода, основан на собствените заслуги“, каза министър-председателят.

          - Реклама -
          19-годишен блъсна велосипедист в Старозагорско — мъжът е починал

          Крими

          Убийството в Монтана: Шокиращи подробности по случая

          Камелия Григорова -
          Окръжната прокуратура в Монтана разследва умишлено убийство на 43-годишния Р.Д.П. от село Дългоделци, община Якимово. Тялото на мъжа е намерено в близост до гробищния парк...
          Политика

          Желязков и патриарх Вартоломей: Мирът и солидарността са основа за глобалното сътрудничество

          Новинарски Екип -
          Мирът и солидарността в световен план трябва да бъдат насърчавани непрекъснато – около това разбиране се обединиха Росен Желязков и Вселенският патриарх
          Политика

          Делян Пеевски: ПП-ДБ искат да взривят гражданския мир! Няма да стане! 

          Антония Лазарова -
          Категорично се противопоставяме срещу опитите на шепа провалени политици да застрашат гражданския мир с манипулации, спекулации и медийни

