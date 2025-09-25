Желязков на срещата „Низами Ганджеви“: България – ключов логистичен и енергиен център в региона (СНИМКИ)

България неотклонно работи за просперитета на Югоизточна Европа, като ключова е ролята на страната ни за диверсификацията на енергийните източници, европейската интеграция на Западните Балкани и развитието на инфраструктурата. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в изказването си по време на XXXIV среща на високо ниво на Международния център „Низами Ганджеви“, която се провежда в Ню Йорк.

Снимка Пресцентър на Министерския съвет

Премиерът подчерта, че изключителното географско положение на България обуславя стратегическите цели за превръщането ѝ в логистичен и икономически център за Югоизточна Европа. „Заедно с нашите партньори активно работим за разширяване и завършване на пътната и железопътната инфраструктура, енергийната и цифровата свързаност, защото именно свързаността ще увеличи устойчивостта на региона в условията на продължаващата война на Русия срещу Украйна“, каза Желязков.

Снимка Пресцентър на Министерския съвет

Той открои специално важността от навременното завършване на Паневропейския коридор VIII, който свързва Адриатическо с Черно море. Това е важно не само за просперитета на региона, но и като ключов логистичен маршрут по южния фланг на НАТО. „Изграждането на вертикалните оси, свързващи Гърция, Турция, България и Румъния, също е стратегически приоритет за България и ние работим усилено за тяхното реализиране“, обясни министър-председателят.

Снимка Пресцентър на Министерския съвет

Като член на ЕС и НАТО, България е проводник между западните институции и Югоизточна Европа в сектора на сигурността. „Ние сме домакин на многонационални сили на НАТО, участваме в съвместни учения и допринасяме за регионални отбранителни инициативи. Имаме ключова роля в управлението на границите и миграцията, особено след пълноправното ни членство в Шенген“, изтъкна Желязков.

Той посочи водещата роля на България за диверсификацията в енергийния сектор и даде за пример завършването на междусистемната връзка Гърция-България, която намали зависимостта от руски газ и засили регионалната енергийна сигурност. В същото време, вертикалният газов коридор позволява доставянето на природен газ до почти всички страни в Югоизточна Европа.