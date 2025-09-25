НА ЖИВО
          Желязков: Предприемаме целенасочени действия за решаване на водната криза

          Ангажиментите, които правителството има, трябва да си ги изпълни. Утре вицепремиерът Атанас  Зафиров ще бъде в Брезник, ще бъде и в Плевен, гледаме и други райони, където има проблем. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти във връзка с водната криза.         Премиерът изтъкна, че е имал разговор с ресорните министри още преди да бъде сформиран Националният борд по водите, като е посочил, че времето за търсене на виновни за настоящото положение е отминало. Оттук нататък всичко онова, което може да се направи утре, трябва да се свърши днес – и инвестиции в инфраструктурата, и довеждащи водопроводи, и източниците, категоричен беше Желязков. По думите му в момента се работи по няколко източника, по няколко сондажа, като резултатът предстои да стане видим.

          Министър-председателят Росен Желязков отбеляза също, че Националният борд по водите е инструмент, но сам по себе си не е решение. Решението са целенасочени действия, защото хората имат съвсем основателното право да недоволстват от темповете и качеството на услугата, ако изобщо можем да говорим за качество, заяви Желязков.

