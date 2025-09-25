Жена намери изоставено новородено бебе в кашон на пътя

Жена във Филипините намери изоставено бебе в кашон край пътя. Когато надникнала вътре, тя видяла, че вътре има новородено момиченце, увито в кърпа, и веднага сигнализирала на полицията, съобщават местни медии, цитирани от Bild.
На място пристигнали служители на реда, които поели грижите за детето и го транспортирали до близка болница. Лекарите установили, че бебето е в добро здраве.
По информация на властите момиченцето е било изоставено малко след раждането си – по пъпната връв все още имало щипка. Родителите не са открити и в момента се издирват.
От градската служба за социално подпомагане съобщиха, че на детето вече са осигурени дрехи, витамини и задължителни ваксини.
