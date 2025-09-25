НА ЖИВО
      четвъртък, 25.09.25
          Начало България Крими

          Жена уби мъж след скандал в село Зимница

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          45-годишна жена е задържана за убийството на 42-годишен мъж в село Зимница, община Стралджа.
          Тежкото престъпление е извършено около 22:00 ч. на 24 септември в частен имот, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ямбол, цитирани от кореспондента на БТА Мира Безус.

          По първоначална информация, между двамата възникнал скандал, който прераснал в сбиване, в хода на което жената нанесла прободна рана с нож в областта на гърдите на мъжа. В резултат на нараняването той е починал на място.

          По случая е образувано досъдебно производство, а процесуално-следствените действия продължават.

