Жена уби мъж след скандал в село Зимница

45-годишна жена е задържана за убийството на 42-годишен мъж в село Зимница, община Стралджа.

Тежкото престъпление е извършено около 22:00 ч. на 24 септември в частен имот, съобщиха от Областната дирекция на МВР – Ямбол, цитирани от кореспондента на БТА Мира Безус.

По първоначална информация, между двамата възникнал скандал, който прераснал в сбиване, в хода на което жената нанесла прободна рана с нож в областта на гърдите на мъжа. В резултат на нараняването той е починал на място.

По случая е образувано досъдебно производство, а процесуално-следствените действия продължават.