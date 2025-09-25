НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          ЖЕСТОКОСТ: Момичета карат съученичка да им целува обувките (СКАНДАЛНО ВИДЕО)

          13
          638
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          В социалните мрежи се разпространява шокиращ клип, заснет от самите участници, в който група момичета упражняват насилие над своя съученичка.

          - Реклама -

          Съдържанието на видеото

          На кадрите се вижда как детето е:

          • ударяно и скубано,
          • принудено да коленичи,
          • заставено да целува обувките на едно от момичетата.

          Реакцията в обществото

          Разпространението на видеото предизвика буря от възмущение.

          Стотици потребители в социалните мрежи осъдиха остро поведението на участниците и изразиха солидарност с жертвата.

          Поредно насилие между деца: Шест деца нападнати от връстници в Ботевград Поредно насилие между деца: Шест деца нападнати от връстници в Ботевград

          В социалните мрежи се разпространява шокиращ клип, заснет от самите участници, в който група момичета упражняват насилие над своя съученичка.

          - Реклама -

          Съдържанието на видеото

          На кадрите се вижда как детето е:

          • ударяно и скубано,
          • принудено да коленичи,
          • заставено да целува обувките на едно от момичетата.

          Реакцията в обществото

          Разпространението на видеото предизвика буря от възмущение.

          Стотици потребители в социалните мрежи осъдиха остро поведението на участниците и изразиха солидарност с жертвата.

          Поредно насилие между деца: Шест деца нападнати от връстници в Ботевград Поредно насилие между деца: Шест деца нападнати от връстници в Ботевград

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Загиналият моторист в Несебър е известен български бизнесмен

          Антония Лазарова -
          Стана ясно, че мотористът, загинал при тежката катастрофа в ранните часове на 24 септември пред хотел „Хризантема“ в Несебър, е 44-годишният
          Общество

          ГЛЕДАЙТЕ НА ЖИВО: Започна протестът пред централата на ДПС – Ново начало

          Антония Лазарова -
          „Достатъчно години бяхме свидетели на ограбване, зависимости и задкулисие. България беше държана в плен от мафиоти, мутри и олигарси.
          Правосъдие

          Прекратиха делото за плагиатстване от Киселова

          Никола Павлов -
          На разпоредително заседание Софийски градски съд прекрати делото срещу адвокат Петър Илиев, обвинен в нарушение на авторски права. Той беше изправен пред съда по...

          13 КОМЕНТАРА

          2. В същото време не спират да ни обясняват, че наказания и санкции за лошо поведение не работят и не трябва да има! Ето го резултатът!

          3. Още от сега облечено като проситука няма ли родители не виждат ли как излиза от в къщи горкото дете как го ускба

          4. Имаше някога едни специални училища – ТВУ, тоест трудово възпитателно училище!

          6. Те на политиците богове и ръцете целуват,как иначе сега щяха да са на екскурзия в Щатите?

          7. Позор, за цялото ни общество, щом сме допуснали да има такива меркантилни същества, възпитавани от същите като тях родители. Къде са педагози и психолози? За такива няма ли специлизирани заведения?

          8. Видях клипа нямам думи ако бяха сторили на моята дъщеря или внучка щях да убия другата . закона вече си зная щом няма закони вече ще си решим ние сами

          9. Това са децата със сигурност крадливите мутри в България който знаят,че имат пари
            ….власт

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions