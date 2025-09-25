ЖЕСТОКОСТ: Момичета карат съученичка да им целува обувките (СКАНДАЛНО ВИДЕО)

В социалните мрежи се разпространява шокиращ клип, заснет от самите участници, в който група момичета упражняват насилие над своя съученичка.
Съдържанието на видеото
На кадрите се вижда как детето е:
- ударяно и скубано,
- принудено да коленичи,
- заставено да целува обувките на едно от момичетата.
Реакцията в обществото
Разпространението на видеото предизвика буря от възмущение.
Стотици потребители в социалните мрежи осъдиха остро поведението на участниците и изразиха солидарност с жертвата.
Учат се от действията и използват речника на управниците.
ПЪЛНО БЕЗЗАКОНИЕ!
В същото време не спират да ни обясняват, че наказания и санкции за лошо поведение не работят и не трябва да има! Ето го резултатът!
Още от сега облечено като проситука няма ли родители не виждат ли как излиза от в къщи горкото дете как го ускба
Имаше някога едни специални училища – ТВУ, тоест трудово възпитателно училище!
Da I’m turi noja ne da chaka
Те на политиците богове и ръцете целуват,как иначе сега щяха да са на екскурзия в Щатите?
Позор, за цялото ни общество, щом сме допуснали да има такива меркантилни същества, възпитавани от същите като тях родители. Къде са педагози и психолози? За такива няма ли специлизирани заведения?
Видях клипа нямам думи ако бяха сторили на моята дъщеря или внучка щях да убия другата . закона вече си зная щом няма закони вече ще си решим ние сами
Това са децата със сигурност крадливите мутри в България който знаят,че имат пари
….власт
И те се изродиха.
Светлана Дочева каквито са родителите такива са и децатаим
Връщане на ТВУта спешно.
Vangelitsa Bojinova и санкции за безхаберните родители, в случай, че имат такива !!!
Ужас!!!