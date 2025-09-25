ЖЕСТОКОСТ: Момичета карат съученичка да им целува обувките (СКАНДАЛНО ВИДЕО)

В социалните мрежи се разпространява шокиращ клип, заснет от самите участници, в който група момичета упражняват насилие над своя съученичка.

Съдържанието на видеото

На кадрите се вижда как детето е:

ударяно и скубано ,

, принудено да коленичи ,

, заставено да целува обувките на едно от момичетата.

Реакцията в обществото

Разпространението на видеото предизвика буря от възмущение.

Стотици потребители в социалните мрежи осъдиха остро поведението на участниците и изразиха солидарност с жертвата.