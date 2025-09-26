18-километрово задръстване на АМ „Тракия“ в посока Пловдив заради ремонт

Километрично задръстване от около 18 км се е образувало на автомагистрала „Тракия“ в посока Пловдив. Причината е ремонт на пътния участък в района.

Шофьори препоръчват алтернативен маршрут през Вакарел, който може да спести между 6 и 7 километра от задръстването.

По-рано от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) апелираха водачите, на които им предстои пътуване в този участък, да предвидят повече време, да спазват пътната сигнализация и въведената временна организация на движението.