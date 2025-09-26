3 години колония: Русия осъди българка за „публично оправдаване на тероризма“

В Ростов на Дон Южният окръжен военен съд произнесе присъда срещу родената в България Росица Георгиева, признавайки я за виновна в „публично оправдаване на тероризма“.

Съдът ѝ наложи наказание 3 години лишаване от свобода в изправителна колония с общ режим.

Според обвинението Георгиева, която има българско гражданство, на 3 и 5 март и на 25 ноември 2024 г., докато се е намирала във Волгоградска област, е публикувала коментари в интернет под материали (видео, снимки и текстове), свързани с „Руски доброволчески корпус“ (РДК) – организация, призната за терористична в Русия. В коментарите тя е оправдавала диверсионно-терористичната дейност на групировката, извършвана в пограничните райони между Русия и Украйна с подкрепата на Киев.

Георгиева е призната за виновна по две точки от част 2 на член 205.2 от Наказателния кодекс на Руската федерация, който предвижда наказания за публично оправдаване на тероризъм.