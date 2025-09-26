Аферата „Хаяши“: Недялко Недялков с подробности за премиерския хотел пред Евроком

В предаването „ЕвроДикоФ“ журналистът Недялко Недялков коментира интервюто на премиера Росен Желязков пред Иво Никодимов от БНТ, в което признава участието на съпругата си в луксозния хотел „Хаяши“ в Борисовата градина в София.
И допълни:
Той поясни, че то е взето с кредит на стойност 1 млн. лева през 2009 г.
На същия този адрес на „Симеоновско шосе“ 4 до входа на зоопарка, има регистрирана втора фирма на името на дъщерята на Росен Желязков, допълни Недялков.
