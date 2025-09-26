Аферата „Хаяши“: Недялко Недялков с подробности за премиерския хотел пред Евроком

В предаването „ЕвроДикоФ“ журналистът Недялко Недялков коментира интервюто на премиера Росен Желязков пред Иво Никодимов от БНТ, в което признава участието на съпругата си в луксозния хотел „Хаяши“ в Борисовата градина в София.

„Не аз казах, а Бойко Борисов, шефа му, коментира, че трябва да е по-убедителен следващия път. „Вие не спирайте да питате", каза Борисов", уточни Недялков.

И допълни:

„През 2016 г., когато жена му влиза във фирмата, тя вече притежава това петно в Борисовата градина. Жена му влиза и си купува 30 процента от фирмата. Само че г-н Желязков не казва за каква цена – за 1500 лв.“

Той поясни, че то е взето с кредит на стойност 1 млн. лева през 2009 г.

„Желязков каза, че през 2016 г. не е предполагал, че след 9 години ще е министър-председател и естествено, той не е Ванга пророчица, но в момента, в който жена му влиза в тази сделка с 1500 лв., г-н Желязков е съветник на премиера тогава Борисов. Малко след това става министър на транспорта, шеф на Комисията по съобщения, а малко след това- през 2022 г. става председател на НС. Така че в целият период от 9 години той не е случаен човек. Той заема всички висши възможни държавни длъжности.“

„През 2009 година, когато това петно е закупено, той е главен секретар на Столичната община. Така че щом жена му купува част от парцела за 1500 лв., обосновано предположение, не доказано, резбира се, е, че това може да е рушветът за сделката. Рушветът за това, че е откъснато парче от парка и е дадено на фирмата“, коментира той.

„Два кредита – за 3 млн. лв., после за още 8 млн. лв., отпуснати на фирмата „Тера пет“ на неговата съпруга, която декларира за 2022 г. или 2023 г. 2000 лв. печалба. 11 млн. лв. банков кредит за фирма, която има 2000 лв. печалба.“

„Не знам дали е законно, не съм икономист, не съм финансист, но знам, че звучи малко конфузно“, смята Недялков.

На същия този адрес на „Симеоновско шосе“ 4 до входа на зоопарка, има регистрирана втора фирма на името на дъщерята на Росен Желязков, допълни Недялков.