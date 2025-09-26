Александър Димитров определи „лъвовете“, който ще се опитат да изядат Турция и Испания

Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, играещи в чужбина, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации през октомври. На 11-и „лъвовете“ посрещат Турция на стадион „Васил Левски“ в София от 21:45 ч., а на три дни по-късно гостуват на Испания на стадион „Хосе Сория“ във Валядолид от 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско).

- Реклама -

Впечатление прави анонсираното завръщане с състава на Петко Христов. Повикани са още Виктор Попов, Филип Кръстев и Здравко Димитров, които по различни причини не получаваха доверието на Илиан Илиев напоследък.

Защитникът на португалския Ещрела Амадора – Атанас Чернев, пък получава дебютна повиквателна. Тимът му е без победа от началото на сезона след шест изиграни кръга в местното първенство.

От групата отпадат Иван Дюлгеров, Алекс Петков, Фабиан Нюрнбергер, Георги Миланов, Александър Колев

Ето и пълния списък с повиканите легионери: Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Петко Христов (Специя, Италия), Атанас Чернев (Ещрела Амадора, Португалия), Росен Божинов (Роял Антверп, Белгия), Eмил Ценов (Оренбург, Русия), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Виктор Попов (Корона Киелце, Полша), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Илия Груeв (Лийдс, Англия), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед, Англия), Здравко Димитров (Бодрум, Турция), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Лукас Петков (Елверсберг, Германия), Владимир Николов (Корона Киелце, Полша), Мартин Минчев (Краковия, Полша).

Имената на повиканите футболисти, играещи в еfbet Лига, ще бъдат оповестени на по-късен етап.