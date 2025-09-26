НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортТенис

          Александър Зверев би Лоренцо Сонего в два сета

          На осминафиналите германецът ще се изправи срещу французина Корентен Муте

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Александър Зверев започна с победа участието си на силния турнир в Пекин. Вторият поставен в схемата германец преодоля Лоренцо Сонего от Италия с 6-4, 6-3. Срещата продължи около час и половина.

          - Реклама -

          Откриващата част мина под диктовката на сервиращите, като Зверев дочака момента си в десетия гейм, когато направи решителен пробив. Във втория сет той дръпна с 5-1, преди да допусне лека загуба на концентрация и Сонего да намали на 3-5. Това обаче беше и всичко от италианеца и така по-класният от двамата тенисисти продължава напред към осминафиналите.

          Там Зверев ще се изправи срещу коварния французин Корентен Муте. Любопитно е, че в 1/4-финалите Зверев може да се изправи срещу осмия в схемата Даниил Медведев. Руснакът трябва да се справи първо с Алехандро Давидович Фокина.

          Четвъртият поставен Лоренцо Музети също се класира за 1/8-финалите след труден успех в три сета над Джовани Мпетши Перикар от Франция. В следващата фаза Музети ще играе с опитния Адриан Манарино.

          На турнира в Токио пък поставените под номер 2 и 4 в схемата съответно Тейлър Фриц и Каспер Рууд достигнаха последните осем след победи над Нуно Боржеш и Матео Беретини.

          Александър Зверев започна с победа участието си на силния турнир в Пекин. Вторият поставен в схемата германец преодоля Лоренцо Сонего от Италия с 6-4, 6-3. Срещата продължи около час и половина.

          - Реклама -

          Откриващата част мина под диктовката на сервиращите, като Зверев дочака момента си в десетия гейм, когато направи решителен пробив. Във втория сет той дръпна с 5-1, преди да допусне лека загуба на концентрация и Сонего да намали на 3-5. Това обаче беше и всичко от италианеца и така по-класният от двамата тенисисти продължава напред към осминафиналите.

          Там Зверев ще се изправи срещу коварния французин Корентен Муте. Любопитно е, че в 1/4-финалите Зверев може да се изправи срещу осмия в схемата Даниил Медведев. Руснакът трябва да се справи първо с Алехандро Давидович Фокина.

          Четвъртият поставен Лоренцо Музети също се класира за 1/8-финалите след труден успех в три сета над Джовани Мпетши Перикар от Франция. В следващата фаза Музети ще играе с опитния Адриан Манарино.

          На турнира в Токио пък поставените под номер 2 и 4 в схемата съответно Тейлър Фриц и Каспер Рууд достигнаха последните осем след победи над Нуно Боржеш и Матео Беретини.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Звездата на Челси няма да играе още поне 2-3 седмици

          Николай Минчев -
          Мениджърът на Челси Енцо Мареска разкри, че звездата на тима Коул Палмър ще пропусне няколко мача на "сините", за да се възстанови от проблем...
          Футбол

          Емил Велев: Щеше да е по-добре да ни се падне някой измежду Левски и ЦСКА, много е глупаво да залагаш на собствени мачове

          Николай Минчев -
          Спортният директор на Локомотив Горна Оряховица Емил Велев говори след жребия за Купата на България по футбол. Кокала изказа мнението си по актуалните теми...
          Футбол

          Александър Димитров определи „лъвовете“, който ще се опитат да изядат Турция и Испания

          Николай Минчев -
          Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, играещи в чужбина, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации през октомври. На 11-и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions