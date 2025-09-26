Александър Зверев би Лоренцо Сонего в два сета

Александър Зверев започна с победа участието си на силния турнир в Пекин. Вторият поставен в схемата германец преодоля Лоренцо Сонего от Италия с 6-4, 6-3. Срещата продължи около час и половина.

Откриващата част мина под диктовката на сервиращите, като Зверев дочака момента си в десетия гейм, когато направи решителен пробив. Във втория сет той дръпна с 5-1, преди да допусне лека загуба на концентрация и Сонего да намали на 3-5. Това обаче беше и всичко от италианеца и така по-класният от двамата тенисисти продължава напред към осминафиналите.

Там Зверев ще се изправи срещу коварния французин Корентен Муте. Любопитно е, че в 1/4-финалите Зверев може да се изправи срещу осмия в схемата Даниил Медведев. Руснакът трябва да се справи първо с Алехандро Давидович Фокина.

Четвъртият поставен Лоренцо Музети също се класира за 1/8-финалите след труден успех в три сета над Джовани Мпетши Перикар от Франция. В следващата фаза Музети ще играе с опитния Адриан Манарино.

На турнира в Токио пък поставените под номер 2 и 4 в схемата съответно Тейлър Фриц и Каспер Рууд достигнаха последните осем след победи над Нуно Боржеш и Матео Беретини.