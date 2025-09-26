Ангел Славчев: Мотивите за вотовете на недоверие нямат значение

„Мотивите за вотовете на недоверие нямат значение. Дали ще са пет страници или две хиляди, все имаме по десет минути, за да ги прочетем от трибуната.“

Това каза депутатът от ПП „Възраждане“ Ангел Славчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според Славчев проблема с водната криза у нас е изключително важен и би следвало цялата опозиция да припознае тази тема и да застане зад техния вот на недоверие.

Депутатът обясни, че управляващите ни през последните 10-15 години са главните виновници за това да нямаме вода.