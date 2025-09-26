НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Астън Вила остави проблемите зад себе си с успех над Болоня

          Единственото попадение в срещата отбеляза Джон Макгин в 13-ата минута

          0
          11
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Астън Вила победи Болоня с 1:0 в двубой от първия кръг на основната фаза на Лига Европа, игран на „Вила Парк“. Единственото попадение в срещата отбеляза Джон Макгин в 13-ата минута. Така бирмингамци победиха „розоблу“ във втора поредна година в Европа, след като през миналия сезон Астън Вила спечели мача в Шампионска лига с 2:0. 

          - Реклама -

          В 6-ата минута Моргън Роджърс изведе Еван Гесон и той нахлу в наказателното поле. Ударът на нападателя бе спасен от Лукаш Шкорупски.

          Седем минути по-късно бирмингамци поведоха в резултата. Играчите на Унай Емери разиграха късо от корнер, но Роджърс не успя да стреля. Гостите не изчистиха добре и топката попадна в Джон Макгин на границата на пеналтерията. Шотландецът нагласи кълбото на левия си крак и реализира с удар в долния ляв ъгъл. За полузащитника това е втори гол срещу италианския тим, след като се разписа и в двубоя между двата тима в Шампионската лига през миналия сезон.

          Натискът на Вила продължи и в 18-ата минута Йън Маатсен намери Дониел Мален в наказателното поле. Нидерландецът се забави, но все пак отправи точен удар, който стражът на гостите отрази.

          Последваха минути, в които английският тим продължи да е по-активен, но Шкорупски се отчете с няколко добри намеси.

          В 47-ата минута Марко Бизо направи първото си спасяване, след като улови с лекота удар от границата на пеналтерията на Федерико Бернадески.

          Болоня беше по-активният отбор на старта на второто полувреме, което принуди Емери да пусне в игра Оли Уоткинс и Джейдън Санчо в 58-ата минута.

          Осем минути по-късно се усети влиянието на Уоткинс, който спечели дузпа. Той бе препънат в наказателното поле от Мартин Витик. Именно английският национал изпълни дузпата, но много колебливо, в средата на вратата, и Шкорупски се намеси.

          Болоня можеше да изравни в 71-ата минута, когато Сантиаго Кастро засече центриране от десния фланг. Ударът на нападателя с глава от границата на вратарското поле срещна напречната греда.

          14 минути след това Джейдън Санчо направи хубав пробив, който обаче завърши с неточен удар.

          Астън Вила победи Болоня с 1:0 в двубой от първия кръг на основната фаза на Лига Европа, игран на „Вила Парк“. Единственото попадение в срещата отбеляза Джон Макгин в 13-ата минута. Така бирмингамци победиха „розоблу“ във втора поредна година в Европа, след като през миналия сезон Астън Вила спечели мача в Шампионска лига с 2:0. 

          - Реклама -

          В 6-ата минута Моргън Роджърс изведе Еван Гесон и той нахлу в наказателното поле. Ударът на нападателя бе спасен от Лукаш Шкорупски.

          Седем минути по-късно бирмингамци поведоха в резултата. Играчите на Унай Емери разиграха късо от корнер, но Роджърс не успя да стреля. Гостите не изчистиха добре и топката попадна в Джон Макгин на границата на пеналтерията. Шотландецът нагласи кълбото на левия си крак и реализира с удар в долния ляв ъгъл. За полузащитника това е втори гол срещу италианския тим, след като се разписа и в двубоя между двата тима в Шампионската лига през миналия сезон.

          Натискът на Вила продължи и в 18-ата минута Йън Маатсен намери Дониел Мален в наказателното поле. Нидерландецът се забави, но все пак отправи точен удар, който стражът на гостите отрази.

          Последваха минути, в които английският тим продължи да е по-активен, но Шкорупски се отчете с няколко добри намеси.

          В 47-ата минута Марко Бизо направи първото си спасяване, след като улови с лекота удар от границата на пеналтерията на Федерико Бернадески.

          Болоня беше по-активният отбор на старта на второто полувреме, което принуди Емери да пусне в игра Оли Уоткинс и Джейдън Санчо в 58-ата минута.

          Осем минути по-късно се усети влиянието на Уоткинс, който спечели дузпа. Той бе препънат в наказателното поле от Мартин Витик. Именно английският национал изпълни дузпата, но много колебливо, в средата на вратата, и Шкорупски се намеси.

          Болоня можеше да изравни в 71-ата минута, когато Сантиаго Кастро засече центриране от десния фланг. Ударът на нападателя с глава от границата на вратарското поле срещна напречната греда.

          14 минути след това Джейдън Санчо направи хубав пробив, който обаче завърши с неточен удар.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Силен Левандовски допринесе за неочаквано трудна победа на Барселона

          Николай Минчев -
          Барселона постигна пета победа за сезона след успех над домакина Реал Овиедо. Срещата от пестия кръг на Ла Лига завърши при резултат 1:3 в...
          Футбол

          Лига Европа – Резултати от четвъртък

          Николай Минчев -
          Йънг Бойс - Панатинайкос 1:4 Рейнджърс - Генк 0:1 Утрехт - Лион 0:1 Ференцварош - Виктория Пилзен 1:1 Залцбург - Порто 0:1 Щутгарт - Селта Виго 2:1 Астън Вила -...
          Спорт

          Щутгарт надигра Селта, но накрая трепети

          Станимир Бакалов -
          Щутгарт надигра Селта Виго на „MHP-Арена“, но победи само с 2:1 в мач от първия кръг в основната фаза на Лига Европа. Швабите поведоха...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions