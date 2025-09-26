Астън Вила остави проблемите зад себе си с успех над Болоня

Астън Вила победи Болоня с 1:0 в двубой от първия кръг на основната фаза на Лига Европа, игран на „Вила Парк“. Единственото попадение в срещата отбеляза Джон Макгин в 13-ата минута. Така бирмингамци победиха „розоблу“ във втора поредна година в Европа, след като през миналия сезон Астън Вила спечели мача в Шампионска лига с 2:0.

В 6-ата минута Моргън Роджърс изведе Еван Гесон и той нахлу в наказателното поле. Ударът на нападателя бе спасен от Лукаш Шкорупски.

Седем минути по-късно бирмингамци поведоха в резултата. Играчите на Унай Емери разиграха късо от корнер, но Роджърс не успя да стреля. Гостите не изчистиха добре и топката попадна в Джон Макгин на границата на пеналтерията. Шотландецът нагласи кълбото на левия си крак и реализира с удар в долния ляв ъгъл. За полузащитника това е втори гол срещу италианския тим, след като се разписа и в двубоя между двата тима в Шампионската лига през миналия сезон.

Натискът на Вила продължи и в 18-ата минута Йън Маатсен намери Дониел Мален в наказателното поле. Нидерландецът се забави, но все пак отправи точен удар, който стражът на гостите отрази.

Последваха минути, в които английският тим продължи да е по-активен, но Шкорупски се отчете с няколко добри намеси.

В 47-ата минута Марко Бизо направи първото си спасяване, след като улови с лекота удар от границата на пеналтерията на Федерико Бернадески.

Болоня беше по-активният отбор на старта на второто полувреме, което принуди Емери да пусне в игра Оли Уоткинс и Джейдън Санчо в 58-ата минута.

Осем минути по-късно се усети влиянието на Уоткинс, който спечели дузпа. Той бе препънат в наказателното поле от Мартин Витик. Именно английският национал изпълни дузпата, но много колебливо, в средата на вратата, и Шкорупски се намеси.

Болоня можеше да изравни в 71-ата минута, когато Сантиаго Кастро засече центриране от десния фланг. Ударът на нападателя с глава от границата на вратарското поле срещна напречната греда.

14 минути след това Джейдън Санчо направи хубав пробив, който обаче завърши с неточен удар.