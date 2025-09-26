България остава сред страните в ЕС с най-сериозни дефицити в областта на свободата на медиите

Това показват заключенията от международна мисия, проведена в София, по време на която бяха проведени срещи с журналисти, представители на институции и гражданското общество.
Резултатите от посещението бяха представени на пресконференция, организирана днес в Националния пресклуб на БТА.
Страната продължава да бъде сред държавите в ЕС с най-сериозни дефицити в областта на медийната свобода. Това показват заключенията от международна мисия, проведена в София, която включваше срещи с журналисти, представители на институции и гражданското общество. Резултатите бяха представени днес на пресконференция в Националния пресклуб на БТА.
По думите на представители на мисията, ключова остава нуждата обществото да бъде добре информирано, а журналистите – свободни да работят без натиск. Беше изтъкнато, че България е едно от „черните петна“ на картата на кампанията на Съвета на Европа „Журналистите имат значение“, тъй като страната не проявява ангажимент към инициативата.
Радка Бачева от Европейския съюз за радио и телевизия подчерта важната роля на медиите за демокрацията, особено в условия на засилена дезинформация. По думите ѝ, за да изпълняват тази роля, е необходима стабилна редакционна независимост, която се базира на три ключови елемента:
- адекватна правна рамка,
- прозрачна и обективна процедура за назначаване и управление на ръководствата на обществените медии,
- и достатъчно, устойчиво финансиране.
„По време на двудневните ни срещи видяхме предизвикателства и в трите области“, заяви тя.
Журналистите в България, които отразяват теми от обществен интерес – като протести, корупция, организирана престъпност, цени на лекарства, избори, здравеопазване, Шенген и граничен контрол – продължават да бъдат заплашвани.
„Руската пропаганда в страната вероятно е най-силната от края на комунистическия режим насам“, отбеляза Павол Салай от организацията „Репортери без граници“.
Флутура Кусари от Европейския център за свобода на пресата и медиите посочи, че правната среда в България създава постоянни рискове за журналистите.