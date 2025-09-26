България остава сред страните в ЕС с най-сериозни дефицити в областта на свободата на медиите

Това показват заключенията от международна мисия, проведена в София, по време на която бяха проведени срещи с журналисти, представители на институции и гражданското общество.

Резултатите от посещението бяха представени на пресконференция, организирана днес в Националния пресклуб на БТА.

„Много често ние, журналистите, ставаме обект на вербална, физическа агресия по време на протести, ставаме често свидетели на пренебрежително отношение от страна на политици, хора, облечени във власт, с имунитет, представители на парламента. Ставаме чест обект на отказ от даване на интервюта, от даване на отговори на критични въпроси от страна на политици, институции, бавене“, каза Ирина Недева от Асоциацията на европейските журналисти.

По думите на представители на мисията, ключова остава нуждата обществото да бъде добре информирано, а журналистите – свободни да работят без натиск. Беше изтъкнато, че България е едно от „черните петна“ на картата на кампанията на Съвета на Европа „Журналистите имат значение“, тъй като страната не проявява ангажимент към инициативата.

Радка Бачева от Европейския съюз за радио и телевизия подчерта важната роля на медиите за демокрацията, особено в условия на засилена дезинформация. По думите ѝ, за да изпълняват тази роля, е необходима стабилна редакционна независимост, която се базира на три ключови елемента:

адекватна правна рамка,

прозрачна и обективна процедура за назначаване и управление на ръководствата на обществените медии,

и достатъчно, устойчиво финансиране.

„По време на двудневните ни срещи видяхме предизвикателства и в трите области“, заяви тя.

Журналистите в България, които отразяват теми от обществен интерес – като протести, корупция, организирана престъпност, цени на лекарства, избори, здравеопазване, Шенген и граничен контрол – продължават да бъдат заплашвани.

„Руската пропаганда в страната вероятно е най-силната от края на комунистическия режим насам“, отбеляза Павол Салай от организацията „Репортери без граници“.

Флутура Кусари от Европейския център за свобода на пресата и медиите посочи, че правната среда в България създава постоянни рискове за журналистите.

