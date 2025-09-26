НА ЖИВО
          Байерн разгроми Вердер, Хари Кейн влезе в „Клуб 100"

          Баварците разгромиха с 4:0 Вердер Бремен в двубой от петия кръг на шампионата

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Байерн Мюнхен продължава с перфектното си представяне в Бундеслигата от началото на сезона. Баварците разгромиха с 4:0 Вердер Бремен в двубой от петия кръг на шампионата. 

          Домакините поведоха в 22-рата минута, когато Йонатан Та стреля, а Луис Диас отклони топката във вратата на Карл Хайн за 1:0.

          В края на първата част баварците получиха правото да изпълнят дузпа за нарушение на Марко Фридъл. Зад топката застана Хари Кейн, който изчака Хайн да се хвърли и прати топката в мрежата му. Това бе гол номер 100 за англичанина с екипа на Байерн. 

          Луис Диас се записа и сред асистентите в двубоя, когато в 65-ата минута намери Кейн, който отблизо се разписа за 3:0. 

          Две минути преди края Конрад Лаймер превърна страхотен пас на Тов Бишоф в четвърти гол за Байерн Мюнхен. 

