      петък, 26.09.25
          Беларус предложи да изгради АЕЦ, който да снабдява с енергия украинските региони, окупирани от Русия

          СНИМКА: БГНЕС
          Беларус представи предложение за изграждането на втора атомна електроцентрала в страната, която би могла да снабдява с енергия украинските региони, окупирани от руските сили, съобщи „Евронюз“.

          Беларуският президент Александър Лукашенко издигна идеята по време на среща в Кремъл с руския си колега Владимир Путин, който публично показа подкрепа за плана.

          Лукашенко заяви, че централата може да бъде използвана при нужда за снабдяване на районите под руски контрол в Херсонска, Запорожка, Луганска и Донецка област.

          Русия обяви анексирането на тези четири региона през септември 2022 г., наричайки ги „нови територии“, въпреки че контролира само част от тях. Това не е признато от международната общност – с изключение на Северна Корея – а според украинското законодателство те се считат за временно окупирани територии.

          Първата атомна електроцентрала в Беларус – в Островец – бе открита през 2020 г. насред протести и тревога в съседна Литва, където мястото на строежа, само на 40 км от столицата Вилнюс, предизвика силна съпротива. Централата бе построена от руската държавна корпорация „Росатом“ с кредит от 10 млрд. долара, отпуснат от Москва.

          На срещата Путин не уточни дали Русия ще предостави финансова подкрепа за втория проект.

          Светлана Тихановска, лидерът на беларуската опозиция в изгнание, разкритикува остро предложението, заявявайки, че то „поставя цяла Европа в риск“.

          „Предлагайки на Путин да изгради втора атомна електроцентрала в Беларус за снабдяване на окупираните територии в Украйна, Лукашенко отново доказва, че е съучастник в руската агресия. Той търгува със суверенитета на Беларус в замяна на власт и печалби от военни престъпления“, каза Тихановска.

          Лукашенко, който управлява Беларус повече от три десетилетия, е близък съюзник на Кремъл. Той позволи Русия да използва беларуска територия като плацдарм за пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г., а по-късно разреши и разполагането на руски тактически ядрени ракети в страната. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Зеленски: Унгарски дронове са нарушили въздушното пространство на Украйна

          Камелия Григорова -
          Унгарски разузнавателни дронове са навлезли в украинското въздушно пространство. Това заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от The Kyiv Independent. По думите му украинските сили са...
          Политика

          Тръмп: Мисля, че имаме сделка за край на войната в Газа

          Камелия Григорова -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че вярва, че е постигната сделка за прекратяване на войната в Газа, след скорошни разговори с Израел и...
          Общество

          Швейцария ще приеме за лечение около 20 ранени деца от ивицата Газа

          Камелия Григорова -
          Швейцария обяви, че ще приеме за лечение около 20 ранени деца от ивицата Газа, съобщи Ройтерс. Все още няма яснота кога ще се осъществи евакуацията...

