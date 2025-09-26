Без промяна в правилата за консумация на бира на обществени места в Шумен

Общинският съветник Петър Петров предложи да бъде забранена консумацията на бира на обществени места, с изключение на празници, фестивали и други събития, разрешени от кмета на общината.

Предложението не беше подкрепено от Общинския съвет.

Съветниците отхвърлиха и друго предложение – да отпадне действащата забрана за употреба на бира на обществени места в община Шумен, включено в докладна с промени в наредбата.

„Предлага се завишаване на размера на посочените глоби, съответно имуществени санкции, както и определяне на наказания при повторност на извършените административни нарушения. Също така във връзка с кореспонденция с органите на МВР относно по-ясно и точно описване на забраните в наредбата, както и въз основа на информация от служителите на общинска администрация, извършващи контрол по изпълнение на наредбата, е установена необходимост от изменение и допълнение на текстовете, регламентиращи забраните за нарушаване изискванията за шума в жилищните зони и се предлага редакция в текста“, е посочено в докладната записка.

Във връзка с многобройни случаи на паркирани моторни превозни средства пред местата, определени за съдове за битови отпадъци, с което се затруднява работата на сметосъбиращата фирма, се предлага въвеждането на изрична забрана за паркиране на такива места на територията на общината. Това се посочва в текста на докладната.

Проектът за промените в наредбата беше публикуван за обществено обсъждане на сайта на Общината на 19 август, съобщава БТА.