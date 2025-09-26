Без промяна в правилата за консумация на бира на обществени места в Шумен

Общинският съветник Петър Петров предложи да бъде забранена консумацията на бира на обществени места, с изключение на празници, фестивали и други събития, разрешени от кмета на общината.
Предложението не беше подкрепено от Общинския съвет.
Съветниците отхвърлиха и друго предложение – да отпадне действащата забрана за употреба на бира на обществени места в община Шумен, включено в докладна с промени в наредбата.
Във връзка с многобройни случаи на паркирани моторни превозни средства пред местата, определени за съдове за битови отпадъци, с което се затруднява работата на сметосъбиращата фирма, се предлага въвеждането на изрична забрана за паркиране на такива места на територията на общината. Това се посочва в текста на докладната.
Проектът за промените в наредбата беше публикуван за обществено обсъждане на сайта на Общината на 19 август, съобщава БТА.
