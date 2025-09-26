НА ЖИВО
          Бивша служителка в столичен мол извърши обир за над 16 хиляди лева

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Софийска районна прокуратура повдигна обвинения срещу мъж и жена за кражба от магазин в столичен мол. На 22 септември 2025 г. двамата – К.К. и З.К., задигнали 5 633,60 лв. в брой и 45 парфюма и козметични продукти на стойност 11 057 лв., общо за 16 690,60 лв.

          Разследването показва, че З.К. е била бивша служителка и е имала достъп до магазина. Двамата са задържани за 72 часа. По случая е образувано досъдебно производство за кражба по НК, за което се предвижда затвор от 1 до 10 години.

          Очаква се прокуратурата да поиска от съда постоянен арест.

