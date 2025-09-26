Борисов срещу Радев: Аз президент нямам!

„Аз президент нямам, имам партиен лидер“ – с тези думи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на вчерашните критики на държавния глава Румен Радев.

Припомняме, че президентът заяви, че е необходимо „да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Делян Пеевски“, като разкритикува и политическите сили, които според него са се превърнали в негови „ортакове и обслужващ персонал“.

Борисов остро възрази:

„Държавен глава не може така да говори“, каза той.

„Имам партиен лидер, който използва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството. Нищо ново не е казал“.

Лидерът на ГЕРБ посочи, че Радев не е представил нови факти, а само повторил стари критики. „Ако е казал нещо ново за Боташ – 1,5 млн., който отива за Турция, от българските лекари, учители, военни ли да го вземем?“

В заключение Борисов допълни: