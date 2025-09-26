НА ЖИВО
          Борисов срещу Радев: Аз президент нямам!

          14
          203
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          „Аз президент нямам, имам партиен лидер“ – с тези думи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на вчерашните критики на държавния глава Румен Радев.

          Припомняме, че президентът заяви, че е необходимо „да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Делян Пеевски“, като разкритикува и политическите сили, които според него са се превърнали в негови „ортакове и обслужващ персонал“.

          Борисов остро възрази:

          • „Държавен глава не може така да говори“, каза той.
          • „Имам партиен лидер, който използва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството. Нищо ново не е казал“.
          Радев: Трябва ни стена срещу покварата, символ на която е Пеевски Радев: Трябва ни стена срещу покварата, символ на която е Пеевски

          Лидерът на ГЕРБ посочи, че Радев не е представил нови факти, а само повторил стари критики. „Ако е казал нещо ново за Боташ – 1,5 млн., който отива за Турция, от българските лекари, учители, военни ли да го вземем?“

          В заключение Борисов допълни:

          „Той мисли така за мен, но аз за „Пътя на копринката“ мога да говоря много повече“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Продължава откриването на нови части от статуята на Херакъл (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          По време на разкопките на форума на античния град Хераклея Синтика край с. Рупите археолозите, ръководени от проф. д-р Людмил Вагалински, откриха още един...
          Политика

          „МЕЧ“ отговори на „Възраждане“: Ще подкрепим отстраняването на Киселова, но не и вота

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) Радостин Василев обяви в парламента, че партията му ще подкрепи искането за сваляне на председателя на Народното събрание...
          Общество

          Кметът на район „Искър“: Ако подминем насилието с мълчание, утре ще се превърне в норма

          Никола Павлов -
          „Изразявам дълбокото си възмущение и апелирам към всички да подходим с необходимата сериозност и отговорност към проблема с насилието – не само над деца,...

          14 КОМЕНТАРА

          3. Ти си имаш Пеевски , защо ти е президент? Много ти е мъчно, че президента не е подметка на управляващите и изпълнява добре правата си по конституция да показва безобразията ви, както и правото на Вето, да не говорим, колко страдате, че 7 год. е с най-висок рейтинг и се чудите с каква помия да го залеете.

          12. Правилно! За мен правилният президент щеше да бъде професор Атанас Герджиков, но имаше партии които казваха,,С вас сме г-н Президент „.

            • Encho Bakalow Герджиков подлогата на Бойко! Радев не им се подаде на мазните мафиоти!

