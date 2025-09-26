Борисов срещу Радев: Аз президент нямам!

„Аз президент нямам, имам партиен лидер“ – с тези думи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отговори на вчерашните критики на държавния глава Румен Радев.
Припомняме, че президентът заяви, че е необходимо „да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Делян Пеевски“, като разкритикува и политическите сили, които според него са се превърнали в негови „ортакове и обслужващ персонал“.
Борисов остро възрази:
„Държавен глава не може така да говори“, каза той.
„Имам партиен лидер, който използва всяко мероприятие, за да говори срещу правителството. Нищо ново не е казал“.
Лидерът на ГЕРБ посочи, че Радев не е представил нови факти, а само повторил стари критики. „Ако е казал нещо ново за Боташ – 1,5 млн., който отива за Турция, от българските лекари, учители, военни ли да го вземем?“
В заключение Борисов допълни:
Двама циркаджии убиха България!
Кой те брои пък за слива теб.!?
Ти си имаш Пеевски , защо ти е президент? Много ти е мъчно, че президента не е подметка на управляващите и изпълнява добре правата си по конституция да показва безобразията ви, както и правото на Вето, да не говорим, колко страдате, че 7 год. е с най-висок рейтинг и се чудите с каква помия да го залеете.
Ние си имаме ПРЕЗИДЕНТ
Да де! Плевньо го няма!
Освен празни приказки да беше казал кое от казаното не е вярно
При Боооооооокича.
Но ние имаме.
Свинкя!
Двамцата са си лика прилика! И в далаверите са пак заедно!
Както винаги …прав !
Правилно! За мен правилният президент щеше да бъде професор Атанас Герджиков, но имаше партии които казваха,,С вас сме г-н Президент „.
Encho Bakalow Герджиков подлогата на Бойко! Радев не им се подаде на мазните мафиоти!