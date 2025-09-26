Café del Mundo и Нов симфоничен оркестър завладяват сцената на Античния театър в Пловдив

На 4 октомври 2025 г. магията на световната сцена идва в Пловдив! За първи път на Античния театър – Café del Mundo заедно с Нов симфоничен оркестър и маестро Петко Димитров.

Café del Mundo е най-успешното китарно дуо в Европа, превърнало фламенкото в съвременно музикално изкуство без граници.

Ян Паскал и Александър Килиан впечатляват с виртуозност, енергия и стил, който съчетава класика, джаз, поп и световна музика. С концерти в престижни зали по цял свят, записи в легендарното Abbey Road Studios и колаборации с Кралския филхармоничен оркестър, те печелят публиката навсякъде – като истински рок звезди на китарата.

Двамата артисти превръщат всяко свое изпълнение в експлозия от емоции, а заедно с оркестъра обещават неповторимо преживяване под звездите.

Съвместната им работа с Кралския филхармоничен оркестър и записи в легендарното Abbey Road Studios доказват, че Café del Mundo са явление на световната сцена. Двамата виртуози са като огън и вода – противоположности, които се сливат ведно, оставяйки всяка публика без дъх.

За първи път техният магнетизъм ще се пренесе в сърцето на Пловдив, където древната сцена на Античния театър ще се превърне в арена на страст, енергия и музикална магия заедно с Нов Симфоничен Оркестър – създаден, за да представя класическата музика по модерен и достъпен начин. Зад диригентския пулт ще застане маестро Петко Димитров – талантлив български диригент с международен опит и ярка кариера, чиято енергия и прецизност превръщат всяко изпълнение в незабравимо преживяване.

Организатор на събитието е COMMA Group, а медиен партньор – Телевизия Евроком.

Линк към официалното събитие във Фейсбук: https://bit.ly/CafeDelMundoSymphonic

Дата: 04.10.2025

Врати: 18:00 ч.

Начало: 20:00 ч. Място: Античен Театър, гр.Пловдив

Музикално събитие, което не бива да пропускате!