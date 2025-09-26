Четирима отсъстващи играчи за Левски преди мача довечера

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 10-ия кръг на Първа лига срещу Локомотив Пловдив. Двубоят е днес на „Лаута“ от 20:00 часа.
Извън групата остават Никола Серафимов, Карлос Охене, Патрик Мислович и Фабио Лима.
Ето и цялата група на „сините“:
Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков
Защитници: Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами
Халфове: Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Евертон Бала, Радослав Кирилов
Нападатели: Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.
