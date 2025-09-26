НА ЖИВО
          Четирима отсъстващи играчи за Левски преди мача довечера

          Двубоят на "сините" с Локомотив Пловдив е тази вечер от 20 часа на стадиона в парк Лаута

          Снимка: www.facebook.com/levskiofficial
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 10-ия кръг на Първа лига срещу Локомотив Пловдив. Двубоят е днес на „Лаута“ от 20:00 часа.

          Извън групата остават Никола Серафимов, Карлос Охене, Патрик Мислович и Фабио Лима.

          Ето и цялата група на „сините“:

          Вратари: Светослав Вуцов, Мартин Луков

          Защитници: Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами

          Халфове: Акрам Бурас, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Евертон Бала, Радослав Кирилов

          Нападатели: Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.

