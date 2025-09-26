НА ЖИВО
          Добавяне към виртуалния портфейл – картата за градски транспорт в София става дигитална

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Картите за градския транспорт в София ще могат да се добавят към дигиталните портфейли на мобилните телефони. Това съобщи пред БНР общинският съветник Симеон Ставрев.

          „Прави се имплементация, която технически е почти готова. Предстои да се гласува една промяна в Наредба на Столичната община. Ще можете с няколко клика, ако нямате карта, да си я закупите и с това приключвате вашите взаимоотношения с Центъра за градска мобилност. Телефонът ще ви напомня, когато ви изтича картата, и ще можете да си я заплатите с друга карта от виртуалния портфейл“, каза Ставрев.

          Картата за градски транспорт в София скоро ще може да се добавя директно към мобилните портфейли на пътуващите – Google Wallet и Apple Wallet.

          Центърът за градска мобилност (ЦГМ) разработва иновативна услуга за дигитализация на превозните документи в партньорство с технологичните гиганти Google и Apple. Новата функционалност ще позволи на пътниците да добавят своята транспортна карта чрез опцията „Добавяне на карта за пътуване“ и да я използват директно през телефона си.

          Платформата за Android – Google Wallet – вече е напълно готова за интеграция, а поддръжката за Apple Wallet се очаква в началото на 2026 г.

          Услугата ще работи дори при изтощена батерия, благодарение на технологията за пасивен NFC достъп. Това поставя София сред първите европейски столици, които предлагат подобна модерна и удобна опция за пътуване в обществения транспорт.

          Той допълни, че отскоро данните на Центъра за градска мобилност са публично достъпни за гражданите.

          Припомняме, че на 24 септември кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ – Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров – внесоха доклад с предложения за промени, свързани с правилата за паркиране в синя и зелена зона в столицата.

          Основните предложения в доклада са:

          •    Разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като Банишора, Редута, Гео Милев, Изгрев и Изток.
          •    Превръщане на част от зелените подзони в сини.
          •    Уеднаквяване на работното време на зоните – от 8:30 до 20:30, включително в неделя за синята зона.
          •    Премахване на хартиените талони и запазване на ограниченията за престой – до 2 часа в синя и до 4 часа в зелена зона.
          •    Актуализиране на цените (за първи път от 2012 г.): синя зона – 4 лв./час, зелена зона – 2 лв./час.
          •    Ново разпределение на приходите от паркиране: част от събраните пари за паркиране ще остават в Столична община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите – в Центъра за градска мобилност.

