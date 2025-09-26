Добавяне към виртуалния портфейл – картата за градски транспорт в София става дигитална

Картите за градския транспорт в София ще могат да се добавят към дигиталните портфейли на мобилните телефони. Това съобщи пред БНР общинският съветник Симеон Ставрев.
Картата за градски транспорт в София скоро ще може да се добавя директно към мобилните портфейли на пътуващите – Google Wallet и Apple Wallet.
Центърът за градска мобилност (ЦГМ) разработва иновативна услуга за дигитализация на превозните документи в партньорство с технологичните гиганти Google и Apple. Новата функционалност ще позволи на пътниците да добавят своята транспортна карта чрез опцията „Добавяне на карта за пътуване“ и да я използват директно през телефона си.
Платформата за Android – Google Wallet – вече е напълно готова за интеграция, а поддръжката за Apple Wallet се очаква в началото на 2026 г.
Услугата ще работи дори при изтощена батерия, благодарение на технологията за пасивен NFC достъп. Това поставя София сред първите европейски столици, които предлагат подобна модерна и удобна опция за пътуване в обществения транспорт.
Той допълни, че отскоро данните на Центъра за градска мобилност са публично достъпни за гражданите.
Припомняме, че на 24 септември кметът на София Васил Терзиев, заедно с председателя на Столичния общински съвет Цветомир Петров и общинските съветници от „Продължаваме промяната – Демократична България“ – Симеон Ставрев, Грети Стефанова, Димитър Димитров и Димитър Петров – внесоха доклад с предложения за промени, свързани с правилата за паркиране в синя и зелена зона в столицата.
Основните предложения в доклада са:
• Разширяване на зелената зона в южните квартали и в натоварени райони като Банишора, Редута, Гео Милев, Изгрев и Изток.
• Превръщане на част от зелените подзони в сини.
• Уеднаквяване на работното време на зоните – от 8:30 до 20:30, включително в неделя за синята зона.
• Премахване на хартиените талони и запазване на ограниченията за престой – до 2 часа в синя и до 4 часа в зелена зона.
• Актуализиране на цените (за първи път от 2012 г.): синя зона – 4 лв./час, зелена зона – 2 лв./час.
• Ново разпределение на приходите от паркиране: част от събраните пари за паркиране ще остават в Столична община за изграждане на паркинги, тротоари и инфраструктура, а останалите – в Центъра за градска мобилност.