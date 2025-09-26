НА ЖИВО
          Двама младежи пострадаха при катастрофа с диво прасе край Ямбол

          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Двама младежи са в болница след пътнотранспортен инцидент в Ямбол. Лек автомобил се е ударил първо в пресичащо пътното платно диво прасе, а след това – в крайпътно дърво.

          Катастрофата е станала в посока местността Ормана. 18-годишният шофьор губи контрол над превозното средство след сблъсъка с животното и колата се удря в дърво. В автомобила са пътували общо четирима младежи, като двама от тях – на 18 и 17 години – са пострадали и са откарани в болница.

          Единият е приет в хирургично отделение с мозъчно сътресение и гръдна травма, а другият – в отделението по ортопедия и травматология със счупвания на гръдни прешлени.

          Пробата за алкохол на водача е отрицателна. На място е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство.

          След гонката: Емрах Стораро и Константин санкционирани с глоби и отнети книжки (ВИДЕО)

          Общество

          ОБРАТ: Цяла „Дружба 2“ остава без вода не за 3, а за 8 дни

          Никола Павлов -
          Първоначалното спиране на топлата вода в столичния кв. „Дружба 2“ ще бъде за 8 дни, вместо обявените от директора на „Топлофикация“ 2–3 дни. Това става...
          Общество

          Осъдиха условно шофьор, убил 12-годишен велосипедист 

          Камелия Григорова -
          Окръжният съд във Велико Търново осъди на три години условно Петър И. Д. за катастрофата в Лясковец през 2022 г., при която загина 12-годишен...
          Инциденти

          Инцидент в столична детска градина: дете излязло само, ръководството наказват директорката

          Новинарски Екип -
          Преди дни 3-годишно момиченце е напуснало самò двора на 151-а детска градина в София, след като е било оставено без надзор.

