Двама младежи пострадаха при катастрофа с диво прасе край Ямбол

Двама младежи са в болница след пътнотранспортен инцидент в Ямбол. Лек автомобил се е ударил първо в пресичащо пътното платно диво прасе, а след това – в крайпътно дърво.

Катастрофата е станала в посока местността Ормана. 18-годишният шофьор губи контрол над превозното средство след сблъсъка с животното и колата се удря в дърво. В автомобила са пътували общо четирима младежи, като двама от тях – на 18 и 17 години – са пострадали и са откарани в болница.

Единият е приет в хирургично отделение с мозъчно сътресение и гръдна травма, а другият – в отделението по ортопедия и травматология със счупвания на гръдни прешлени.

Пробата за алкохол на водача е отрицателна. На място е извършен оглед, а по случая е образувано досъдебно производство.