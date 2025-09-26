НА ЖИВО
      петък, 26.09.25
          Война

          ЕК : Европа трябва да се поучи от опита на Украйна и да изгради „стена срещу дронове"

          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Европа трябва да се поучи от Украйна и бързо да изгради „стена“ от противодронови защити. 

          Това заяви еврокомисарят по отбраната Андрюс Кубилиус пред АФП.

          Думите на Кубилиус дойдоха, след разговори с източноевропейски държави, разтревожени от серия нарушения на въздушното си пространство от страна на Русия.

          Министрите на отбраната от около 10 страни членки на ЕС се договориха по време на разговорите, свикани от комисаря, да превърнат т.нар. „стена срещу дронове“ в приоритет за ЕС.

          Фокусът върху заплахата се изостри тази седмица, след като неидентифицирани дронове принудиха Дания да затвори някои от летищата си.

          „Трябва да действаме бързо. И трябва да действаме, като вземем всички уроци от Украйна и изградим тази стена заедно с нея“, каза Кубилиус.

          Украйна – която е развила широк набор от способности за засичане и по-евтино сваляне на рояци руски дронове – също участва в петъчните разговори и обяви, че иска да бъде част от проекта.

          „Стената срещу дронове ще създаде фундаментално нова отбранителна екосистема в Европа, от която Украйна е готова да бъде част“, написа в социалните мрежи украинският министър на отбраната Денис Шмигал.

          Кубилиус също заяви, че иска Украйна да бъде „истински партньор в разработването на тази стена“ и че я вижда като още един начин за интегриране на Киев в отбранителното изграждане на Европа.

          „Украйна изгради акустична сензорна система, когато войната започна, за съвсем кратък период от време“, каза още комисарят по отбраната. „Затова смятам, че и ние можем да го направим без дълго забавяне“. 

