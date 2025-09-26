ЕК срещу Русия: Твърд, обединен и незабавен отговор

Няколко държави-членки на Европейския съюз, включително България, се договориха за спешна необходимост от изграждането на т.нар. „стена срещу дронове“. Решението идва след серия от нарушения на въздушното пространство, приписвани на Русия, които разтревожиха източните страни от ЕС, съобщава АФП.
Комисарят по отбраната на ЕС Андрюс Кубилиус проведе онлайн разговори с министрите от България, Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия. В дискусията участва и Украйна, която вече е натрупала значителен опит в откриването и неутрализирането на руски дронове на ниска цена.
Той подчерта, че първият приоритет е създаването на мрежа от сензори за ранно откриване, а в следващите етапи ще бъдат разработени и системи за прихващане на дронове. Очаква се първият етап от проекта да бъде готов до една година.
Украинският министър на отбраната Денис Шмигал потвърди готовността на страната му да участва в инициативата:
Предложението е подкрепено и от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която го представи в ключова реч по-рано този месец, само часове след като НАТО свали руски дронове над Полша.
Лидерите на ЕС ще обсъдят проекта като част от по-широката програма за укрепване на европейската отбрана на предстояща среща в Копенхаген.
