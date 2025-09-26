НА ЖИВО
          ЕК срещу Русия: Твърд, обединен и незабавен отговор

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Няколко държави-членки на Европейския съюз, включително България, се договориха за спешна необходимост от изграждането на т.нар. „стена срещу дронове“. Решението идва след серия от нарушения на въздушното пространство, приписвани на Русия, които разтревожиха източните страни от ЕС, съобщава АФП.

          Комисарят по отбраната на ЕС Андрюс Кубилиус проведе онлайн разговори с министрите от България, Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия. В дискусията участва и Украйна, която вече е натрупала значителен опит в откриването и неутрализирането на руски дронове на ниска цена.

          „Повтарящите се нарушения на нашето въздушно пространство са неприемливи. Русия тества ЕС и НАТО. Нашият отговор трябва да бъде твърд, обединен и незабавен,“ заяви Кубилиус на пресконференция в Хелзинки.

          Той подчерта, че първият приоритет е създаването на мрежа от сензори за ранно откриване, а в следващите етапи ще бъдат разработени и системи за прихващане на дронове. Очаква се първият етап от проекта да бъде готов до една година.

          Украинският министър на отбраната Денис Шмигал потвърди готовността на страната му да участва в инициативата:

          „Стената срещу дронове ще създаде принципно нова отбранителна екосистема в Европа, част от която Украйна е готова да бъде.

          Предложението е подкрепено и от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която го представи в ключова реч по-рано този месец, само часове след като НАТО свали руски дронове над Полша.

          Лидерите на ЕС ще обсъдят проекта като част от по-широката програма за укрепване на европейската отбрана на предстояща среща в Копенхаген.

