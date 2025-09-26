Екшън: Пиян мъж откри стрелба в Пловдив

Полицаи от Първо РУ – Пловдив са се отзовали вчера сутринта на сигнал за грубо нарушение на обществения ред.

Около 8:00 ч. в квартал „Беломорски“ мъж във видимо нетрезво състояние е произвел изстрел във въздуха с въздушен пистолет.

По информация на МВР няма пострадали хора. Извършителят – 49-годишен пловдивчанин, е отведен за 24 часа в полицейския арест.

Направената проба е показала около 2 промила алкохол. Оръжието, което е било регистрирано по законовия ред, е иззето.

По случая е образувано бързо производство по чл. 325, ал. 1 от НК за хулиганство.