      петък, 26.09.25
          Емил Велев: Щеше да е по-добре да ни се падне някой измежду Левски и ЦСКА, много е глупаво да залагаш на собствени мачове

          Спортният директор на Локомотив Горна Оряховица сподели своята гледна точка по някой от най-актуалните теми в българския футбол

          Снимка: БГНЕС
          Спортният директор на Локомотив Горна Оряховица Емил Велев говори след жребия за Купата на България по футбол. Кокала изказа мнението си по актуалните теми около българския футбол.

          „Нямаше значение кой ще се падне. Може би щеше да е по-добре да се падне някой измежду Левски и ЦСКА. Знаете с каква публика идват тези отбори. И този жребий е приемлив за нас, стига да минем първия кръг срещу Витоша Бистрица, който е един много добър и балансиран отбор“ – започна Велев и продължи относно националния отбор:

          „Крайно време беше да не робуваме на имена. Сложиха Сашо Димитров, който от доста години е в националните гарнитури. Познава обстановката и играчите. Работил е с много млади футболисти. Би трябвало да направи един добър сезон в националния отбор. Тази група, в която се паднахме, е доста тежка. Видяхме и срещу Грузия, и срещу Испания какво се случи. Вярвам, че с екипа, с който той е поел националния отбор, ще направи добър сезон. За класиране не можем да говорим. Трябва да се изчакат и следващите квалификации“.

          „Що се отнася до разследването срещу български футболисти, треньори и служители за залагане на свои мачове, той сподели: „Не е нормално, а е и доста глупаво да залагаш на собствени мачове. Не знам кой и защо го е направил. Щом има такова разследване, трябва да се разнищи докрай, за да не се повтарят такива неща“.

          „В момента ЦСКА 1948 е с два мача повече от Левски и Лудогорец. Смятам, че двата отбора, които ще се борят за титлата, ще са Левски и Лудогорец. Левски има сили, играят с настроение и желание. Във всеки мач стадионът е изпълнен до краен предел от вярната публика, така че всичко може да се случи тази година“ – завърши Кокала по отношение на битката за титлата в Първа лига. 

