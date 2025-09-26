Ганев: МЕЧ поискаха лично Костадинов да ги моли за подкрепа за вота

Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев заяви, че вотът на недоверие на партията му срещу правителството няма да получи подкрепата на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ), въпреки че за внасянето му са необходими само още пет подписа.

Вотът, който е на тема „Несправяне на правителството с безводието в страната и управлението на ВиК сектора“, е подготвен още през юли и досега е бил подкрепен единствено от партия „Величие“, уточни Ганев в кулоарите на парламента.

По думите му, от формацията на Радостин Василев са поставили условие: за да осигурят петте гласа, лично лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов трябва да им се помоли.